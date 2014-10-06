أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راموس يخضع لفحوصات لمعاناته من ألام في السمانة

Google+ Print
راموس يخضع لفحوصات لمعاناته من ألام في السمانة راموس يخضع لفحوصات لمعاناته من ألام في السمانة

يخضع الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد لفحوصات طبية للتعرف على سبب الالام التي يعاني منها في سمانة الساق اليمنى قبل انضمامه إلى معسكر الإسباني.

وتم استبدال راموس بين شوطي مباراة الريال أمام أثلتيك بلباو في سابع جولات الليجا، والتي انتهت بفوز الميرينجي بخماسية نظيفة، بعد تعرضه لالام في السمانة، ليشارك بدلا منه الفرنسي رافائيل فاران.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "سيرخيو راموس يعاني من الام في سمانة الساق اليسرى، وآثرنا تجنب المشكلات واستبداله بين الشوطين".

وأوضح "يجب أن يخضع لفحوصات طبية، بعدها سينضم إلى المنتخب، وسيقيمون حالته هناك أيضا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب