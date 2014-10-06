راموس يخضع لفحوصات لمعاناته من ألام في السمانة

يخضع الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد لفحوصات طبية للتعرف على سبب الالام التي يعاني منها في سمانة الساق اليمنى قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب الإسباني.

وتم استبدال راموس بين شوطي مباراة الريال أمام أثلتيك بلباو في سابع جولات الليجا، والتي انتهت بفوز الميرينجي بخماسية نظيفة، بعد تعرضه لالام في السمانة، ليشارك بدلا منه الفرنسي رافائيل فاران.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "سيرخيو راموس يعاني من الام في سمانة الساق اليسرى، وآثرنا تجنب المشكلات واستبداله بين الشوطين".

وأوضح "يجب أن يخضع لفحوصات طبية، بعدها سينضم إلى المنتخب، وسيقيمون حالته هناك أيضا".