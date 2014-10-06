الطائرات العسكرية بالإسكندرية تبدأ عروض الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر

انطلقت الطائرات العسكرية العامودية (هليكوبتر) في سماء الإسكندرية لأداء العروض احتفالا بذكري نصر حرب أكتوبر المجيدة ، منذ صباح اليوم الإثنين ، وتابع المواطنون تلك العروض وتهلل الأطفال بالطائرات.

وينتظر مواطنو الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى كروت الهدايا التي أعلنت عنها القوات المسلحة، وستطلقها الطائرات التي ستزين سماء المدن والمحافظات احتفالا بذكري انتصارات أكتوبر في عامها الـ 31.

ولا تزال مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى تتواصل بالإسكندرية في صباح يومه الثالث؛ حيث خرج المواطنون إلي المتنزهات والحدائق العامة، بالإضافة إلي الأعداد التي استغلت تحسن الأوضاع الجوية بالخروج إلي الشواطئ العامة والخاصة، وقام الأطفال والشباب باستئجار المراكب بمختلف أنواعها لإقامة الرحلات البحرية.

فيما تشهد دور العرض السينمائي إقبالا علي عروض الأفلام التي تقدمها منذ الفترات الصباحية وحتى آخر ساعات الليل بمناطق وسط المدينة وغيرها من المولات التجارية بالمحافظة.

ولا تزال القوات الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة تتخذ تدابير أمنية من خلال الدوريات التي تجوب الشوارع والطرق الرئيسية لمنع أية مظاهر لخرق القانون أو محاولات الإخلال بالنظام وإفساد فرحة المواطنين في العيد؛ حيث قام مدير أمن الإسكندرية بجولات تفقدية دورية في ساعات من الصباح والمساء علي مدى أول يومين للعيد للتأكد من تطبيق الخطة الأمنية للاحتفال بعيد الأضحى.

أ ش أ