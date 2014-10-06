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مدير أمن القاهرة يوزع أعلام على المواطنين احتفالاً بـ«العيد وأكتوبر»

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تفقد اللواء علي الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، مساء الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى، الخدمات الأمنية بأماكن المتنزهات والسينمات وتجمعات المواطنين، بالإضافة للأماكن الهامة والحيوية، منها وسط البلد وطلعت حرب ومصر الجديدة وشبرا والشرابية والساحل ومحيط دار القضاء العالي.

وقام مدير الأمن والضباط بتوزيع الأعلام ولعب الأطفال والهدايا التذكارية على المواطنين، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي تزامن مع احتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما تأكد من انتظام الخدمات الأمنية، وشدد مدير الأمن على تواجد خدمات الكشف عن المفرقعات وقيامهم بتمشيط كافة أماكن التجمعات والمتنزهات لتأمين المواطنين وتوفير أجواء هادئة آمنة لهم .

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