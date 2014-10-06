إنستغرام نجوم هوليوود... يتحول إلى ألبومات للأطفال

سهّلت وسائل التواصل الاجتماعي على المشاهير التواصل مع الجمهور بشكل يوميّ، بحيث يتمّ التشارك بين الجميع لحظات مميّزة من السعادة في حياتهم.

وليس هناك لحظات أجمل من تلك التي يمضيها الأهل في التعامل مع أطفالهم، كما هو الحال مع النجوم.

لذلك، أصبح موقع تشارك الصور "إنستغرام" عبارة عن ألبومات تُحدَّث يومياً، بفضل الصور المميّزة التي ينشرها النجوم لهم ولأطفالهم.

وهذه مجموعة من الصور الرائعة التي نشرها المشاهير لأطفالهم على إنستغرام.