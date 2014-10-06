أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إنستغرام نجوم هوليوود... يتحول إلى ألبومات للأطفال

Google+ Print

الخميس 02-10-2014 17:46

سهّلت وسائل التواصل الاجتماعي على المشاهير التواصل مع الجمهور بشكل يوميّ، بحيث يتمّ التشارك بين الجميع لحظات مميّزة من السعادة في حياتهم.

وليس هناك لحظات أجمل من تلك التي يمضيها الأهل في التعامل مع أطفالهم، كما هو الحال مع النجوم.

لذلك، أصبح موقع تشارك الصور "إنستغرام" عبارة عن ألبومات تُحدَّث يومياً، بفضل الصور المميّزة التي ينشرها النجوم لهم ولأطفالهم.

وهذه مجموعة من الصور الرائعة التي نشرها المشاهير لأطفالهم على إنستغرام.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي