رابح صقر وقصته مع "البشارة عيونك"

في ليلة خليجية نظمتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع فعاليات دبي للحفلات، حيث أحيا كل من شمة حمدان ورابح صقر ثاني أيام عيد الأضحى في مركز التجارة العالمي في دبي.

البداية كانت مع شمة حمدان التي قدمت مجموعة أغاني وسط تفاعل الجمهور، منها "عيونك السود"، و"ما أدري"، بالإضافة إلى أغنية "الغرقان" للفنانين حسين الجسمي وراشد الماجد التي أشعلت الحضور رقصاً وتهليلاً.

وبدورها تفاعلت مع الجمهور مرددة جملتها: "عاشوا عاشوا يعطيكم العافية" على أن يكون حماسهم أكبر، ثم ألقت التحية على أهل السعودية وكل الحاضرين قائلة: "أسعدني حضوركم الليلة، وأسمع صقفة كبيرة إلى أحلى فرقة موسيقية"، فاستجاب لها الجمهور.

وأطل بعدها رابح صقر الذي أشعل الأجواء على إيقاع الرقص الخليجي، التي جعلت الحضور يتركون مقاعدهم ويرقصون على أنغام الموسيقى مهللين بأصوات عالية "رابح رابح"، وبعد أغنيته الأولى "إحساس" رحب بالجمهور قائلاً: "مساء الخير كل عام وأنتم بخير، وشكراً لحضوركم ووجودكم أسعدني، والله يقدرني اسعدكم الليلة".

وأضاف: "يسعدني ويشرفني وجود الشاعر فيصل اليامي معنا اللية تحيه له"، وأكمل بعدها وصلته الغنائية، التي تضمنتها أغنية جديدة أفصح عنها بعنوان "البشارة عيونك" حيث عرف عنها قبل غنائها بسرد كلماتها للجمهور، الذي أستقبلها بترحاب وإعجاب.

وقدم رابح حفلاً استثنائياً وسط تفاعل الجمهور وتصفيقه الحار، إضافة إلى مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة على مدار ساعتين.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الجمهور السعودي كان ينتظر رابح صقر خصوصاً أن أعداد الجالية السعودية في الإمارات تتزايد بشكل كبير في العيد وأستمر الحفل إلى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي.

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