لماذا أمتنع ملحم بركات عن الغناء في حفل عيد الأضحى؟

ليلة لبنانية خليجية أحياها كل من أيمن زبيب، وملحم بركات، والمغربية أمنية محمد في فندق كونراد بدبي، أفتتحتها الأخيرة بمجموعة من الأغاني الخليجية، وبعدها صعد أيمن زبيب على المسرح في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، وكعادته شارك جمهوره الرقص والدبكه، وقدم اغنياته المعروفة، ومازح النساء والفتيات الحاضرات في الحفل بأغنية "حظه من السما اللي ما عنده حما" مما تتسبب في الإشكال بين الأزواج في القاعة فكانت الأجواء معه ممتعه ومضحكة.

وعلمت "سيدتي" من مصادر خاصة أن ملحم بركات كان لم يرغب في الغناء تلك الليلة لعدم حضور فرقته الموسيقية من بيروت، وذلك بسبب تأخير استخراج تصاريح التأشيرات لأفراد الفرقة، وهذا يعد إهمالاً من المسؤولين عن تلك الأمور، وحاول المسؤولين إقناعه بالغناء مع فرقة أيمن زبيب إلا أنه كان يرفض بشدة، ولكنه استسلم للأمر؛ لأنه لم يجد حلاً بديلاً لما حدث وأضطر للغناء مع فرقة أيمن زبيب، رغم استيائه كثيراً من الصوت حيث كان يصدر أصوات "صفير" أحياناً وأحياناً أخرى صوت الموسيقى أعلى من صوته، وهذا لعدم تدريبات الفرقة الموسيقية مع الفنان.

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