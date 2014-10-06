بن أفليك يدافع عن المسلمين‏

خلال مشاركته في برنامج Real Time من أجل الترويج لفيلمه الجديد Argo، غضب النجم العالمي Ben Affleck من المقدّم Bill Maher الذي أظهر عنصريته وهاجم المسلمين بمشاركة Sam Harrisأمام الملايين.

Affleck البالغ من العمر 42 عاماً، والذي هنأ العريس George Clooney بطريقة مميزة، إحتد على Maher ودافع عن المسلمين، واصفاً حديث الطرفين بالمقزز والعنصري والفظ.

وخلال الحلقة، علت حدّة النقاش بشكل واضح، فقال Affleck: ما الحل اﻵن؟ أن ندين اﻹسلام؟ لقد قتلنا من المسلمين أكثر مما قتلوا منا.. ماذا عن المليار مسلم غير المتعصبين ولا يريدون سوى الذهاب إلى المدرسة، وأداء صلاواتهم الخمس؟؟

وقال Ben Affleck، الذي من الممكن أن يؤدي دور Steve Jobs في فيلم جديد، إنه لا يمكن أن يرى التعصّب والحقد أمامه من دون الرد والدفاع عن الدين الإسلامي، لأن التعصّب برأيه يقود الأوطان إلى المجهول ويمنعها من التقدّم والإنفتاح.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدافع فيها Affleck عن الإسلام.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"