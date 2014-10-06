مقتل 9 مدنيين جراء قصف متبادل بين القوات الباكستانية والهندية بكشمير

لقى 9 مدنيين على الأقل مصرعهم جراء القصف المتبادل بين القوات الباكستانية والهندية وإطلاق النار وقذائف الهاون عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) اليوم الاثنين عن الحاكم المدني الهندي شانتمانو قوله إن عشرات الآلاف من القرويين فروا اليوم من بيوتهم في الشطر الهندي فيما يعرف على نطاق واسع بأنها الحدود الدولية بين البلدين، مضيفا أن 35 شخصا في الشطر الهندي أصيبوا بجراح، في حين قال الجيش الباكستاني إن ثلاثة جرحوا في الشطر الباكستاني.

وتسيطر كل من الهند وباكستان على جزء من كشمير منذ عام 1947، إلا أن كلا البلدين يدعيان أن المنطقة بكاملها تنتمي له.

وتعد هذه الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم الإثنين هي أسوأ انتهاك حتى الآن لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2003 بين الهند وباكستان.

أ ش أ