أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. “مانشيتات” الصحف المصرية أثناء حرب أكتوبر وفور عبور القناة

Google+ Print
الرئيس السادات فى غرفة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة

الرئيس السادات فى غرفة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة

مانشيتات الصحف المصرية تؤرخ حرب أكتوبر 1973:

ساهمت الصحف المصرية فى تأريخ حرب السادس من أكتوبر من خلال مانشيتات الصحف الصادرة أثناء حرب أكتوبر 1973 والمتمثلة فى الصحف القومية الثلاث الموجودة أنذاك وهى «الأهرام، الأخبار، الجمهورية»، وتناولت تفاصيل المعارك التى دارت خلال الحرب وتفاصيل الحرب على جبهة القتال فتم تأريخ تلك الفترة فى ذاكرة الصحافة المصرية لتبقى فخراً للأجيال.

نبذة عن حرب أكتوبر:

حرب أكتوبر أو كما تعرف بـ «حرب تشرين التحريرية»  أو «حرب الساعات الستة» هى حرب دارت بين وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى فى مثل هذا اليوم الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، وتلقى الجيش الإسرائيلى ضربة قاسية فى هذه الحرب حيث تم اختراق خط عسكرى أساسى فى شبه جزيرة سيناء وهو خط بارليف، وكان النجاح المصرى ساحقًا حتى 20 كم شرق القناة, لكن المساعدات الأمريكية لإسرائيل وأحداث الثغرة بعد ذلك قللت من النصر المصرى، وكان الرئيس المصرى الراحل أنور السادات يعمل بشكل شخصى ومقرب مع قيادة الجيش المصرى على التخطيط لهذه الحرب التى أتت مباغتة للجيش الإسرائيلى.

من أهم نتائج حرب السادس من أكتوبراسترداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضى فى شبه جزيرة سيناء، ومن النتائج الآخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتى كان يقول بها القادة العسكريون فى إسرائيل، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذى عقد بعد الحرب فى سبتمبر 1978م على إثر مبادرة السادات التاريخية فى نوفمبر 1977م وزيارته للقدس . وأدت الحرب أيضا إلى عودة الملاحة فى قناة السويس فى يونيو 1975م.

عناوين الصحف في 6 أكتوبر 1973:

أبرزت صحيفة الأهرام حالة التوتر العسكرى التى شهدتها الحدود حيث نقلت تصريحات مسئولين إسرائيليين، قولهم: «إن إسرائيل تترقب بيقظة بالغة، النشاط العسكري المصري، على الضفة الغربية من القناة»، فكان المانشيت الرئيسى لها «التوتر يشمل كل جبهات القتال ويشتد في قناة السويس».

جريدة الأهرام

جريدة الأهرام

مانشيت صحيفة الجمهورية «إسرائيل فى ذهول».

جريدة الجمهورية

جريدة الجمهورية

 

عناوين الصحف في 7 أكتوبر 1973

أبرزت صحيفة الأهرام نجاح الجيش فى عبور القناة واقتحام خط بارليف، فكان المانشيت الرئيسى لها «قواتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف».

جريدة الأهرام

جريدة الأهرام

أبرزت صحيفة الأخبار حجم خسائر العدو وتفوق الجيش المصرى، فكان المانشيت الرئيسى لها «عبرنا القناة ورفعنا علم مصر».

جريدة الأخبار

جريدة الأخبار

اهتمت صحيفة الجمهورية بسير المعارك على جبهة القتال، فكان المانشيت الرئيسى لها «قواتنا تقاتل الآن فوق سيناء».

جريدة الجمهورية

جريدة الجمهورية

 

عناوين الصحف في 8 أكتوبر 1973:

اهتمت صحيفة الأهرام بتطورات الحرب على إسرائيل، فكان المانشيت الرئيسى لها «تل أبيب: سر القتال فى اليوم الثانى حرج للغاية بالنسبة لإسرائيل».

جريدة الأهرام

جريدة الأهرام

اهتمت صحيفة الأخبار بتطورات الحرب على الجبهة المصرية والنجاحات التى يحققها الجيش المصرى، فكان المانشيت الرئيسى لها «قواتنا تتقدم .. وتأسر .. وترد الهجوم المضاد».

جريدة الأخبار

جريدة الأخبار

أبرزت صحيفة الجمهورية استسلام الجيش الإسرائيلى والهزيمة التى لحقت به، فكان المانشيت الرئيسى لها «استسلموا بمدرعاتهم».

 

جريدة الجمهورية

جريدة الجمهورية

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري