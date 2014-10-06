بالصور.. “مانشيتات” الصحف المصرية أثناء حرب أكتوبر وفور عبور القناة

مانشيتات الصحف المصرية تؤرخ حرب أكتوبر 1973:

ساهمت الصحف المصرية فى تأريخ حرب السادس من أكتوبر من خلال مانشيتات الصحف الصادرة أثناء حرب أكتوبر 1973 والمتمثلة فى الصحف القومية الثلاث الموجودة أنذاك وهى «الأهرام، الأخبار، الجمهورية»، وتناولت تفاصيل المعارك التى دارت خلال الحرب وتفاصيل الحرب على جبهة القتال فتم تأريخ تلك الفترة فى ذاكرة الصحافة المصرية لتبقى فخراً للأجيال.

نبذة عن حرب أكتوبر:

حرب أكتوبر أو كما تعرف بـ «حرب تشرين التحريرية» أو «حرب الساعات الستة» هى حرب دارت بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى فى مثل هذا اليوم الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، وتلقى الجيش الإسرائيلى ضربة قاسية فى هذه الحرب حيث تم اختراق خط عسكرى أساسى فى شبه جزيرة سيناء وهو خط بارليف، وكان النجاح المصرى ساحقًا حتى 20 كم شرق القناة, لكن المساعدات الأمريكية لإسرائيل وأحداث الثغرة بعد ذلك قللت من النصر المصرى، وكان الرئيس المصرى الراحل أنور السادات يعمل بشكل شخصى ومقرب مع قيادة الجيش المصرى على التخطيط لهذه الحرب التى أتت مباغتة للجيش الإسرائيلى.

من أهم نتائج حرب السادس من أكتوبراسترداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضى فى شبه جزيرة سيناء، ومن النتائج الآخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتى كان يقول بها القادة العسكريون فى إسرائيل، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذى عقد بعد الحرب فى سبتمبر 1978م على إثر مبادرة السادات التاريخية فى نوفمبر 1977م وزيارته للقدس . وأدت الحرب أيضا إلى عودة الملاحة فى قناة السويس فى يونيو 1975م.

عناوين الصحف في 6 أكتوبر 1973:

أبرزت صحيفة الأهرام حالة التوتر العسكرى التى شهدتها الحدود حيث نقلت تصريحات مسئولين إسرائيليين، قولهم: «إن إسرائيل تترقب بيقظة بالغة، النشاط العسكري المصري، على الضفة الغربية من القناة»، فكان المانشيت الرئيسى لها «التوتر يشمل كل جبهات القتال ويشتد في قناة السويس».

مانشيت صحيفة الجمهورية «إسرائيل فى ذهول».

عناوين الصحف في 7 أكتوبر 1973

أبرزت صحيفة الأهرام نجاح الجيش فى عبور القناة واقتحام خط بارليف، فكان المانشيت الرئيسى لها «قواتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف».

أبرزت صحيفة الأخبار حجم خسائر العدو وتفوق الجيش المصرى، فكان المانشيت الرئيسى لها «عبرنا القناة ورفعنا علم مصر».

اهتمت صحيفة الجمهورية بسير المعارك على جبهة القتال، فكان المانشيت الرئيسى لها «قواتنا تقاتل الآن فوق سيناء».

عناوين الصحف في 8 أكتوبر 1973:

اهتمت صحيفة الأهرام بتطورات الحرب على إسرائيل، فكان المانشيت الرئيسى لها «تل أبيب: سر القتال فى اليوم الثانى حرج للغاية بالنسبة لإسرائيل».

اهتمت صحيفة الأخبار بتطورات الحرب على الجبهة المصرية والنجاحات التى يحققها الجيش المصرى، فكان المانشيت الرئيسى لها «قواتنا تتقدم .. وتأسر .. وترد الهجوم المضاد».

أبرزت صحيفة الجمهورية استسلام الجيش الإسرائيلى والهزيمة التى لحقت به، فكان المانشيت الرئيسى لها «استسلموا بمدرعاتهم».