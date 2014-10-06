دراسة: النباتات في مكان العمل تجعل الموظفين أسعد وأكثر انتاجا

يشعر الموظفون العاملون في مكاتب بها نباتات بسعادة أكثر ممن يعملون في مكاتب “باهتة” تفتقر إلى اللون الأخضر وذلك وفقا لدراسة جديدة.

وتوصل باحثون إلى أن اثراء المكاتب بالنباتات قد يزيد انتاجية العاملين بنسبة تصل إلى 15 في المئة.

وقال كريج نايت من جامعة ايكستر لرويترز “من الأفضل أن تكون البيئة غنية والنباتات وسيلة فعالة جدا من ناحية التكلفة لاثراء مكانك.”

وقال نايت وهو من المشاركين في الدراسة إن فكرة المكتب الباهت القائمة على اخلاء المكاتب من أي شيء لا علاقة له بالعمل تهدف إلى الحد من تشتيت الذهن مما سيعود بالنفع على انتاجية العامل.

لكن النظر إلى الأمر من وجهة نظر علمية أو نفسية أو بيولوجية يوضح أن الفكرة ليست مجدية تماما.

وقال نايت “لا يوجد مخلوق على ظهر الكوكب يزدهر في بيئة قاحلة سواء كانت نملة أو غوريلا.. إذا وضعت أي شيء في بيئة قاحلة فإنه سيعاني.”

وقال نايت وزملاؤه في الدراسة التي نشرت في دورية علم النفس التجريبي إن المساحات الخضراء تحسن تركيز العاملين وانتاجيتهم من خلال عدد من الآليات.

وتقول الدراسة إن اضافة النباتات إلى المكاتب تجعل الموظفين أكثر انهماكا في العمل من الناحية الجسدية والذهنية والنفسية.

وذكر نايت أن النباتات تساعد على تنظيف الهواء ويحدث وجودها “اختلافا رائعا من الناحية النفسية.”

وتشير الدراسات إلى أن النباتات تساعد على تحسين الذاكرة بنسبة تصل إلى 20 في المئة.

رويترز