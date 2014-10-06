ضبط 3 أشقاء استولوا على تاكسى بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 3 أشقاء لقيامهم بالإستيلاء على تاكسى وتوثيق مالكه بالحبال تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمالوط ، بأنه أثناء قيام ضباط مباحث المركز بتفقد الحالة الأمنيه وضبط الخارجين عن القانون بناحية بنى سمرج التابعه لدائرة مركز الشرطة ، تبلغ من “حسن ر” -42 سنه- سائق السيارة رقم “9837 ن.ر.أ” تاكسى ومقيم بمدينة المنيا ، بأنه أثناء سيرة بالسيارة قيادته استوقفه أحد الأسخاص ، وطلب منه توصيله لمنطقة قصر عمار بمركز سمالوط ، وعقب وصوله القرية فوجىء بقيام المذكور بإشهار سلاح نارى صوبه نحوه وقيام شخصين آخرين بإجباره على التوقف وتوثيقه بالحبال والإستيلاء على السيارة ولاذوا بالفرار.

قامت القوة بتمشيط المنطقة المتاخمه للقرية محل الواقعة ، وتتبع خط سير الجناة حيث تمكنت القوات من ضبطهم وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها ، وتبين انهم كل من “محمد . أ . ع” -18 سنه- عاطل ، وشقيقيه “حمدى” -19 سنه- عاطل ، و”مؤمن” -22 سنة- عاطل مقيمون ببنى سمرج ، وبحوزة الاول فرد رصاص محلى الصنع وطلقتين.

بمواجهة المتهمين إعترفوا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة ، وان السلاح المضبوط هو المستخدم فيها ، وتحرر محضر بالواقعة برقم 9170 لسنة 2014 إدارى مركز سمالوط ، وتولت النيابة التحقيق.