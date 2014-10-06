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“تنشيط السياحة” بالوادي الجديد تنفي إلغاء رالي تحدي عبور مصر للدراجات بالمحافظة

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“تنشيط السياحة” بالوادي الجديد تنفي إلغاء رالي تحدي عبور مصر للدراجات بالمحافظة “تنشيط السياحة” بالوادي الجديد تنفي إلغاء رالي تحدي عبور مصر للدراجات بالمحافظة

أرشيفية

نفى مدير مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بمركز الخارجة بالوادي الجديد محسن عبد المنعم ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ، مساء أمس الأحد ، عن دراسة إلغاء مرور رالي تحدي عبور لدرجات الفيسبا بالمحافظة لدواعٍ أمنية.

وقال عبد المنعم أن الخبر ليس له أساس من الصحة ، وإن مثل هذه الأخبار تضر بمصلحة السياحة والإقبال السياحي على الوادى الجديد  حيث إنه بمجرد نشر الخبر فوجئنا باتصالات من القائمين على تنظيم الرالي يتصلون بمسئولي السياحة بالمحافظة، للاستعلام عن حقيقة الخبر والذي أثار بلبلة تؤثر بالسلب على إقبال زيارات وفود السياح للمحافظة وأن رالي تحدي عبور مصر يبدأ خلال الفترة من 14-22 نوفمبر القادم دون اى تأخير ويتم الترتيب مع الدول المشاركة فى الرالى.

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