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رئيس معهد الفلك: رأس السنة الهجرية 25 أكتوبر

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رئيس معهد الفلك: رأس السنة الهجرية 25 أكتوبر رئيس معهد الفلك: رأس السنة الهجرية 25 أكتوبر

قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيزفيزيقية الدكتور حاتم عودة إن “شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى 1435 سيكمل عدته 30 يوما، وعليه فإن غرة شهر محرم (رأس السنة الهجرية 1436) ستوافق يوم السبت 25 أكتوبر الحالي”.

وأضاف عودة – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه “طبقا للحسابات الفلكية فإن الهلال الجديد لن يمكن رصده في يوم تحريه (يوم الرؤية/29 ذو الحجة)، وعلى ذلك فإن شهر ذو الحجة الذى بدأ يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر الماضى، سيكون 30 يوما لهذا العام”.

وأضاف أن “هلال شهر ذى الحجة سيكتمل بدرا يوم الأربعاء القادم فى الساعة 12 و52 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، فيما يصل لتربيعه الأخير يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الحالى فى الساعة التاسعة و13 دقيقة”.

أ ش أ

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