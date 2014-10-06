أمن المنيا يكثف جهوده لضبط المتهمين في انفجار قنبلة بدائية الصنع بجوار كنيسة

كثفت أجهزة الأمن بالمنيا جهودها لضبط المتهمين في واقعة انفجار قنبلة بدائية الصنع بجوار كنيسة الله الإنجيلية بالمنيا.

كانت قد انفجرت ، فجر اليوم ، قنبلة بدائية الصنع بجوار كنيسة الله الإنجيلية بالمنيا بحي ابوسريع ، وانتقل علي الفور فريق من خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية وقوات الأمن لموقع الانفجار ، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لتمشيطها بحثا عن أي متفجرات اخري.

أشارت التحريات الأولية إلى قيام مجهولين بزرع قنبلة بدائية الصنع بجوار الكنيسة حيث أحدث انفجارها دوى هائل بالمنطقة مما أثار الهلع والرعب في نفوس المواطنين.