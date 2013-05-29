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غدًا.. تكريم "درة" و"رانيا يوسف" في مسرح سيد درويش

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غدًا.. تكريم "درة" و"رانيا يوسف" في مسرح سيد درويش غدًا.. تكريم "درة" و"رانيا يوسف" في مسرح سيد درويش

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 19 دقيقة

تقيم الأكاديمية العربية للعلوم والإدارة التكنولوجيا برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، حفل تكريم لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمناسبة تخريج الدفعة الأولى لطلبة قسم إدارة الإعلام بالأكاديمية.

وقررت الأكاديمية، تكريم درة ورانيا يوسف وشذى وآثار الحكيم وفريال يوسف ودينا فؤاد وشيري عادل، والمولف والمنتج مدحت العدل والمخرج الشاب كريم العدل ومن الإعلاميين االمخرج خالد شبانة وعمرو الكحكي رئيس قنوات "النهار"، والمذيعات بوسي شلبي ومي حامد وسالي عبدالسلام، والإعلامي عمر زهران رئيس قناة نايل سينما وميلاد أبي رعد.

يقدم الحفل المذيع أحمد فريد، ويقوم بإحيائه المايسترو سليم سحاب.

يشرف على الحفل الذي يقام غدًا الخميس، الدكتور أيمن رجب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا والدكتورة بسنت طنطاوي رئيس قسم إدارة الإعلام.

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