جبهة “النصرة” تعلن مقتل وإصابة العشرات من حزب الله خلال تصديها لهجوم لمقاتليه

أعلنت جبهة “النصرة” المصنفة ضمن قوائم الإرهاب في أغلب دول العالم أنها تصدت لهجوم قام به “حزب الله” في جرود بلدة نحلة اللبنانية الواقعة قرب الحدود السورية (الجرود هى المناطق الجرداء الجبلية التابعة للبلدة) .

وذكرت الجبهة، في تغريدة على حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي على”تويتر”، أن المعارك أدت إلى قتل وجرح العشرات من عناصر الحزب -حسب قولها-.

وكانت المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السورية قد شهدت أمس حتى وقت متأخر من الليل معارك دامية بين مسلحي جبهة النصرة وتنظيم داعش ومقاتلي حزب الله إثر هجوم شنه المسلحون على مواقع للحزب في جرود بلدتي بريتال ويونين اللبنانيتين .. وأفادت تقارير بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المسلحين .. بينما أفادت تقارير بسقوط 5 قتلى في صفوف حزب الله إلا أن مسئولي الحزب تجنبوا تأكيد ذلك.

أ ش أ