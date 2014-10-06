وصفة تبولة الشمندر المبتكرة

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مبتكرة من التبولة بالشمندر... جربيها واستمتعي بطعمها الشهي والجديد

المقادير:

3 ضمة بقدونس مفروم ناعم

½ ضمة نعنع مفروم ناعم

3 أعواد من البصل الأخضر مفروم ناعم

3 حبات شمندر مسلوقة ومبروشة

كوب زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة ليمون معصورة

1 سن ثوم مهروس

رشة صغيرة من القرفة المطحونة

طريقة التحضير:

1. نخلط البقدونس والنعنع والبصل الأخضر

2. نضيف الشمندر إلى خليط البقدونس ونحرك بلطف

3. نحضر الصوص بخلط زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والماح والقرفة

4. نضيف خليط الصوص الى البقدونس والشمندر ونحرك بلطف

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