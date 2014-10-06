أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

وصفة تبولة الشمندر المبتكرة

Google+ Print
وصفة تبولة الشمندر المبتكرة وصفة تبولة الشمندر المبتكرة

الإثنين 06-10-2014 04:26

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مبتكرة من التبولة بالشمندر... جربيها واستمتعي بطعمها الشهي والجديد

المقادير:

3 ضمة بقدونس مفروم ناعم

½  ضمة نعنع مفروم ناعم

3 أعواد من البصل الأخضر مفروم ناعم

3 حبات شمندر مسلوقة ومبروشة

كوب زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة ليمون معصورة

1 سن ثوم مهروس

 رشة صغيرة من القرفة المطحونة

 

طريقة التحضير:

1.   نخلط البقدونس والنعنع والبصل الأخضر

2.   نضيف الشمندر إلى خليط البقدونس ونحرك بلطف

3.   نحضر الصوص بخلط زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والماح والقرفة

4.   نضيف خليط الصوص الى البقدونس والشمندر ونحرك بلطف

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي