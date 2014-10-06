يعتبر طبق الريزوتو من أشهر الأطباق الإيطالية ... تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة طبق الريزوتو والهليون لتزيني وتميزي مائدتك به

المقادير:



1/2 أصبع زبدة (50غم)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة مفرومة فرماً ناعماً

3 سن ثوم مهروس

350 غرام رز قصير الحبة

4 كوب مرق دجاج

3باقات من الهليون الطازج المقطع إلى قطع صغيرة

1/2 كوب جبنة بازميزان مبشورة

1/2 كوب ماء مغلي

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

1. نحمّي الزيت ونصف كمية الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ونضيف البصل والثوم في المقلاة ونحرك بملعقة خشبية لمدة 5 دقائق تقريباً.

2. نضيف الأرز على نار مرتفعة ونحرّك ثمّ نسكب المرق تدريجياً مع الإنتظار بعد كل إضافة حتى يتشرّب الأرز المرق.

3. نصيف الهليون ونحرك قليلاً حتى تتجاانس المكوّنات.

4. نضيف جبن البارميزان وكمية الزبدة المتبقية ونصف كوب من الماء المغلي واخلطي جيداً. ونرفع القدر عن النار

5. يسكب الأرز في طبق التقديم و ممكن تزيينه بقشر الليمون والهليون المسلوق والمقطع



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