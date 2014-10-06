الإثنين 06-10-2014 04:40
وصفة كيكة العسل المميزة... وصفة مميزة قدميها لصديقاتك لأحلى الجلسات
المقادير:
لعجينة الكيكة :
4 بيضات
¾ كوب من السكر الناعم .
1 ملعقة صغيرة فانيلا .
1 كوب طحين
1 ملعقة صغيرة من بشر برتقال
¼ كوب زبدة غير مملحة٬ مذوّبة .
لقطر العسل :
1 ملعقة كبيرة من العسل
½ كوب ماء .
لحشوة الكريما :
1 علبة حليب مكثف محلى
1 أصبع زبدة 100غم طرية
1 كوب من رقائق الذرة المطحونة٬ للتزيين .
طريقة التحضير :
1. يُخفق البيض مع السكر الناعم لمدّة 8 دقائق ثم تُضاف الفانيلا .
2. يُنخل الطحين فوق مزيج البيض على ثلاثة مراحل مع إضافة برش الحامض، تُستخدم ملعقة معدنيّة لمزج المكوّنات جيّداً ببعضها ثم تُضاف إليها الزبدة المذوّبة .
3. يُسكب المزيج في قالبٍ مستديرٍ مدهون بالزبدة و يُرش بالدقيق ثم يُخبز في فرنٍ محمّى على حرارة 175 درجةٍ مئويّة لمدّة 40 دقيقة ;حتى ينضج.
4. تُقلب الكيكة على رفٍّ معدنيٍّ وتُترك كي تبرد .
5. تُمزج الزبدة الطريّة في وعاءٍ مع الحليب المكثّف المحلّى، و تُمزج بواسطة خلاطٍّ كهربائيٍّ يدوي لمدّة 6 دقائق إلى يصبح المزيج متماسكاً و مرناً .
6. يوضع مزيج الكريما لمدّة ساعة على الأقل في البرّاد ليصبح أكثر اشتداداً .
7. يُمزج العسل مع الماء ويوضع جانباً .
8. تُقطّع الكيكة إلى 3 طبقات، و يُمرغ مزيج العسل فوق كلّ طبقةٍ، تُمرغ نصف كميّة الكريما ما بين الطبقات و تُمرغ الكميّة المتبقية على وجه الكعكة و جوانبها .
9. تُوزّع رقائق الذرة على الوجه والجوانب بواسطة اليد
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