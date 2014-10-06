أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كيكة العسل المميزة

Google+ Print
كيكة العسل المميزة كيكة العسل المميزة

الإثنين 06-10-2014 04:40

وصفة كيكة العسل المميزة... وصفة مميزة قدميها لصديقاتك لأحلى الجلسات 

المقادير:

لعجينة الكيكة :

4 بيضات

 ¾ كوب من السكر الناعم .

1 ملعقة صغيرة فانيلا .

1 كوب طحين

1 ملعقة صغيرة من بشر برتقال

¼ كوب زبدة غير مملحة٬ مذوّبة .

 

لقطر العسل :

1 ملعقة كبيرة من العسل

½ كوب ماء .

 

لحشوة الكريما :

1 علبة حليب مكثف محلى

1 أصبع زبدة 100غم طرية

1 كوب من رقائق الذرة المطحونة٬ للتزيين .

 

طريقة التحضير :

1. يُخفق البيض مع السكر الناعم لمدّة 8 دقائق ثم تُضاف الفانيلا .

2.  يُنخل الطحين فوق مزيج البيض على ثلاثة مراحل مع إضافة برش الحامض، تُستخدم ملعقة معدنيّة لمزج المكوّنات جيّداً ببعضها ثم تُضاف إليها الزبدة المذوّبة .

3. يُسكب المزيج في قالبٍ مستديرٍ مدهون بالزبدة و يُرش بالدقيق ثم يُخبز في فرنٍ محمّى على حرارة 175 درجةٍ مئويّة لمدّة 40 دقيقة ;حتى ينضج.

4.  تُقلب الكيكة على رفٍّ معدنيٍّ وتُترك كي تبرد .

5. تُمزج الزبدة الطريّة في وعاءٍ مع الحليب المكثّف المحلّى، و تُمزج بواسطة خلاطٍّ كهربائيٍّ يدوي لمدّة 6 دقائق إلى يصبح المزيج متماسكاً و مرناً .

6.  يوضع مزيج الكريما لمدّة ساعة على الأقل في البرّاد ليصبح أكثر اشتداداً .

7.  يُمزج العسل مع الماء ويوضع جانباً .

8.   تُقطّع الكيكة إلى 3 طبقات، و يُمرغ مزيج العسل فوق كلّ طبقةٍ، تُمرغ نصف كميّة الكريما ما بين الطبقات و تُمرغ الكميّة المتبقية على وجه الكعكة و جوانبها .

9.  تُوزّع رقائق الذرة على الوجه والجوانب بواسطة اليد 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي