وصفة كيكة العسل المميزة... وصفة مميزة قدميها لصديقاتك لأحلى الجلسات

المقادير:

لعجينة الكيكة :

4 بيضات

¾ كوب من السكر الناعم .

1 ملعقة صغيرة فانيلا .

1 كوب طحين

1 ملعقة صغيرة من بشر برتقال

¼ كوب زبدة غير مملحة٬ مذوّبة .

لقطر العسل :

1 ملعقة كبيرة من العسل

½ كوب ماء .

لحشوة الكريما :

1 علبة حليب مكثف محلى

1 أصبع زبدة 100غم طرية

1 كوب من رقائق الذرة المطحونة٬ للتزيين .

طريقة التحضير :

1. يُخفق البيض مع السكر الناعم لمدّة 8 دقائق ثم تُضاف الفانيلا .

2. يُنخل الطحين فوق مزيج البيض على ثلاثة مراحل مع إضافة برش الحامض، تُستخدم ملعقة معدنيّة لمزج المكوّنات جيّداً ببعضها ثم تُضاف إليها الزبدة المذوّبة .

3. يُسكب المزيج في قالبٍ مستديرٍ مدهون بالزبدة و يُرش بالدقيق ثم يُخبز في فرنٍ محمّى على حرارة 175 درجةٍ مئويّة لمدّة 40 دقيقة ;حتى ينضج.

4. تُقلب الكيكة على رفٍّ معدنيٍّ وتُترك كي تبرد .

5. تُمزج الزبدة الطريّة في وعاءٍ مع الحليب المكثّف المحلّى، و تُمزج بواسطة خلاطٍّ كهربائيٍّ يدوي لمدّة 6 دقائق إلى يصبح المزيج متماسكاً و مرناً .

6. يوضع مزيج الكريما لمدّة ساعة على الأقل في البرّاد ليصبح أكثر اشتداداً .

7. يُمزج العسل مع الماء ويوضع جانباً .

8. تُقطّع الكيكة إلى 3 طبقات، و يُمرغ مزيج العسل فوق كلّ طبقةٍ، تُمرغ نصف كميّة الكريما ما بين الطبقات و تُمرغ الكميّة المتبقية على وجه الكعكة و جوانبها .

9. تُوزّع رقائق الذرة على الوجه والجوانب بواسطة اليد

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