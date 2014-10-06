إعصار قوي يضرب اليابان ويودي بحياة شخصين وإجلاء الآلاف

ألغيت مئات الرحلات الجوية وطلب من آلاف الاشخاص إخلاء مناطقهم بعد اجتياح إعصار قوي اليابان، الإثنين، مسببا هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتيةمما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل مع توجهه صوب طوكيو.

وجرفت أمواج قوية ثلاثة عسكريين أمريكيين في جزيرة أوكيناواالواقعة في جنوب غرب اليابان أمس الأحد في الوقت الذي اقترب فيهالإعصار فانفون من اليابان. وعثر على أحدهم ميتا فيما بعد وفقد الاثنان الآخران.

وأدت الامطار الغزيرة إلى إلغاء عملية البحث عن ضحايا جبلأونتاكي ومازال 12 شخصا مفقودين بعد ثورة بركان أونتاكي والتي خلفتمالايقل عن 51 قتيلا.

وأخليت عشرات المنازل الواقعة في سفح الجبل بسبب الخوف من أن تسبب الأمطار الغزيرة انهيارات طينية مع تدفق الرماد في اتجاه أسفلالجبل.

ووصل فانفون إلى البر قرب مدينة هاماماتسو بوسط اليابان صباحالإثنين مما دفع شركة هوندا لوقف الانتاج في مصانعها فيهاماماتسو وسوزوكا في حين قالت شركة نيسان إنها أوقفت الانتاج في مصنعها في أوباما. وقالت شركة تويوتا أمس الأحد إنها ستوقف الإنتاجفي 12 مصنعا.