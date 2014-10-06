أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إعصار قوي يضرب اليابان ويودي بحياة شخصين وإجلاء الآلاف

Google+ Print

ألغيت مئات الرحلات الجوية وطلب من آلاف الاشخاص إخلاء مناطقهم بعد اجتياح إعصار قوي اليابان، الإثنين، مسببا هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتيةمما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل مع توجهه صوب طوكيو.

وجرفت أمواج قوية ثلاثة عسكريين أمريكيين في جزيرة أوكيناواالواقعة في جنوب غرب اليابان أمس الأحد في الوقت الذي اقترب فيهالإعصار فانفون من اليابان. وعثر على أحدهم ميتا فيما بعد وفقد الاثنان الآخران.

وأدت الامطار الغزيرة إلى إلغاء عملية البحث عن ضحايا جبلأونتاكي ومازال 12 شخصا مفقودين بعد ثورة بركان أونتاكي والتي خلفتمالايقل عن 51 قتيلا.

وأخليت عشرات المنازل الواقعة في سفح الجبل بسبب الخوف من أن تسبب الأمطار الغزيرة انهيارات طينية مع تدفق الرماد في اتجاه أسفلالجبل.

ووصل فانفون إلى البر قرب مدينة هاماماتسو بوسط اليابان صباحالإثنين مما دفع شركة هوندا لوقف الانتاج في مصانعها فيهاماماتسو وسوزوكا في حين قالت شركة نيسان إنها أوقفت الانتاج في مصنعها في أوباما. وقالت شركة تويوتا أمس الأحد إنها ستوقف الإنتاجفي 12 مصنعا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية