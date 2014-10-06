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الطائرات الأسترالية تنفذ أول مهمة قتالية في العراق

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نفذت طائرات أسترالية في الساعات الأولى من صباح الإثنين أول مهمة قتالية لها في العراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش»، لكن دون أن تشن أي غارة، بحسب ما أعلن الجيش الاسترالي.

وقال الجيش في بيان إن «طائرات السوبر هورنيت نفذت هذه الليلة مهمة اعتراض جوي وإسناد جوي قريب فوق شمال العراق».

وأضاف البيان أن «طائرات السوبر هورنيت كانت جاهزة لضرب اهداف في حال تم تحديدها»، مشيرا إلى أن "الطائرات لم تستخدم ذخيرتها" خلال هذه العملية.

وهو أول تحليق للمقاتلات الاسترالية منذ اجازت كانبيرا الجمعة توجيه ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.

ومن المقرر أيضا ان ترسل أستراليا إلى العراق 200 جندي، ولا سيما من القوات الخاصة، لتقديم المشورة للقوات العراقية والكردية، غير ان هذا الامر لا يزال ينتظر موافقة العراقية عليه.

والاحد، أعلنت لاهاي ان مقاتلات أف-16 هولندية بدأت التحليق فوق مناطق النزاع في العراق، في حين شنت مقاتلة اف-16 بلجيكية غارة في العراق هي الأولى لاحدى المقاتلات الست التي وضعتها بروكسل بتصرف التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

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