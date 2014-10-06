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«النقد الدولى»: سنشارك فى مؤتمر تعزيز فرص الاستثمار بمصر فبراير المقبل

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«النقد الدولى»: سنشارك فى مؤتمر تعزيز فرص الاستثمار بمصر فبراير المقبل «النقد الدولى»: سنشارك فى مؤتمر تعزيز فرص الاستثمار بمصر فبراير المقبل

صندوق النقد الدولى

أعلنت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن الصندوق سوف يشارك فى مؤتمر تعزيز فرص الاستثمار، والذى من المقرر أن يعقد فى فى شهر فبراير المقبل .

ونقلت “إيه بى سى نيوز” الأمريكية عن لاجارد قولها فى مقابلة صحفية: “إن مصر لم تطلب قرضا من صندوق النقد الدولى، حيث أخفقت المفاوضات التى جرت بين الطرفين على مدار الأعوام الثلاثة الماضية فى الحصول على هذا القرض ولكن مصر طلبت من الصندوق استئناف عملية التقييم الدورى للاقتصاد المصرى”.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أخر عملية تقييم للاقتصاد المصرى من جانب صندوق النقد الدولى جرت عام 2010، حيث تأمل مصر أن تسهم عملية التقييم الإيجابى بهذا الصدد إلى تعزيز ثقة المستثمرين فى أوضاع الاقتصاد المصرى. وقالت الشبكة الأمريكية إن مصر تأمل فى جمع 100 مليار دولار خلال المؤتمر المرتقب لتعزيز فرص الاستثمار.

أ ش أ

 

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