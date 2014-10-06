الذكرى الـ 41 لنصر أكتوبر تتصدر عناوين واهتمامات الصحف المصرية

تصدر الاحتفال بالذكرى الـ 41 لانتصارات أكتوبر المجيدة عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

ذكرت صحيفة “الأهرام” أن القوات المسلحة تشارك الشعب المصري اليوم الاحتفال بالذكرى الـ 41 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، حيث تقوم طائرات عسكرية بإلقاء “كوبونات” هدايا على المواطنين بالميادين الكبرى في جميع المحافظات.

وأضافت الصحيفة أن عناصر من القوات المسلحة شاركت أمس المواطنين المسافرين على طريقي (القاهرة ـ الإسكندرية ) الصحراوي، و(القاهرة ـ العين السخنة) الاحتفال ، من خلال العروض والمعزوفات الغنائية والوطنية، قدمتها الموسيقات العسكرية، وقامت بتوزيع الهدايا التذكارية على المسافرين .

وأعرب المواطنون عن اعتزازهم بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في توفير الأمن والأمان ، وتحقيق عديد من الإنجازات التي تسهم في تطوير البنية الأساسية للدولة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في جميع المجالات.

> واهتمت صحيفة “الأخبار” ببرقية التهنئة التي أرسلها أمس الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الــ41 لانتصارات أكتوبر ، والتي أكد خلالها أن نصر أكتوبر سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر وقواته المسلحة ورجالها .

وقال وزير الدفاع ” لقد تحقق هذا النصر .. أعظم انتصارات الأمة العربية ..وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدي بما قدموه من تضحيات وبطولات .. وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة .. ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أرضنا ” .

ونقلت صحيفة “الجمهورية” تصريحات الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال مراسم تأبين إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذي سقطوا في نصر أكتوبر عام 1973 ، والتي أكد خلالها أن الفشل في عام 1973 كان سببه الافتقاد إلى انتقاد الذات، وهو ما يتعين عدم تكراره في الوقت الحالي .

وأضاف ريفلين – في تصريحات نقلتها صحيفة ”جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني – قائلا ” حدث ما حدث في حرب 73 لأكثر من سبب بما في ذلك انشغال الكثير من حراس الديمقراطية وعدم يقظتهم لما قد يحدث” .. وتابع “يتعين على القيادة الإسرائيلية الاستعداد في كل الأوقات للمسائل الصعبة ، ولا ينبغي أن ننتظر حتى اندلاع حرب أو القيام بعملية ” .

سد النهضة :

ذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن القاهرة سلمت مقترحاتها بشأن المكاتب الاستشارية التي ستتولى تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، لافتا إلى أنه تم اختيار 3 مكاتب استشارية من ثلاث دول مختلفة وتم تسليمها إلى اللجنة الوطنية المشكلة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، على أن يتم إعلان أسم المكتب الاستشاري المقترح الذي سيتم التوافق حوله خلال الاجتماع المقبل للجنة بالقاهرة في 20 أكتوبر الحالي .

وكشف وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي – في تصريحات صحفية أمس – أنه تم اختيار 3 مكاتب استشارية من 3 دول مختلفة وتم تسليمها إلى اللجنة الوطنية .. مشددا على أنه تم الاتفاق على الشروط المرجعية لاختيار المكاتب ، والتي تشمل ألا يعمل المكتب مع أية دولة من الدول الثلاث، وألا يكون له رأي مسبق في السد سواء بالإيجاب أو السلب لضمان نزاهته .

وأكد مغازى أنه سيتم اختيار المكتب الاستشاري أو مكتبين من بين الأسماء التي تم اقتراحها من جانب الدول الثلاث وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة الوطنية في القاهرة .

وشدد مغازى على أن مصر ستعلن موقفها رسميا من السد بعد انتهاء خارطة الطريق وإعلان توصيات المكتب الاستشاري ورأي الخبير الدولي في مارس القادم ، موضحا أن مصر تحترم نتائج الدراسات التي ستنتهي قبل المرحلة الأولى للتخزين المقررة للمشروع لأن الموقع الحالي في مرحلة الأساسات .

> ذكرت صحيفة “الشروق” أن جماعة الإخوان حرضت أنصارها على استهداف قوات الأمن والقضاء والإعلام اليوم بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر فيما رفع قوات الجيش والشرطة في سيناء حالة التأهب إلى الدرجة القصوى بعد معلومات عن تخطيط العناصر التكفيرية لتنفيذ عمليات إرهابية .

وأعلن ما يسمى بـ “التحالف الوطني لدعم الشرعية ” الذي تقوده جماعة الإخوان في بيان أصدره أمس عن مشاركته في تظاهرات اليوم وتنظيم فاعليات احتجاجية ضد قوات الأمن في ذكرى انتصارات أكتوبر .. مطالبا أنصاره بالثأر لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من العام الماضي .

وفي السياق ذاته ، قال مصدر أمني بشمال سيناء إن معلومات أجهزة الأمن تفيد بأن التنظيمات الإرهابية تخطط لتنفيذ عمليات اليوم .. مبينا أن قوات الجيش والشرطة واصلت حالة الاستنفار القصوى لمواجهة أية هجمات إرهابية في ذكرى نصر أكتوبر .

وأضاف المصدر أن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية بكثافة في محيط معسكري الزهور بالشيخ زويد والأحراش بمدينة رفح كإجراء وقائي لمنع تقدم أي إرهابيين تجاه المواقع الأمنية .

أزمة الحجاج المصريين بمنى :

نقلت صحيفة “الأهرام” تصريحات اللواء شاكر الكيال الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية أمس والتي أكد خلالها على ضرورة سرعة تحرك الجهات السعودية لحل مشكلة تعطل أجهزة التكييف وانقطاع المياه ببعض مخيمات الحجاج المصريين بمشعر مني .

وأوضح شاكر أنه تم حل هذه المشكلة خلال نصف ساعة ، والتي أدت لمعاناة الحجاج من كبار السن بسبب شدة الحرارة .

وكان مدير عام وزارة الحج السعودية ومدير شركة المياه وممثلو المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية قد قاموا أمس بجولة تفقدية لمخيمات حجاج الجمعيات الأهلية بمنى ، حيث تم حل المشكلة.

من ناحية أخرى ، أصدر وزير المالية هاني قدري تعليماته بالتيسير على الحجاج وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن أمتعتهم الشخصية وزيادة أعداد مأموري الجمارك العاملين في الورديات المستقبلة للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة ، خاصة في الموانئ البرية (نويبع وسفاجا) والتي كانت موضع شكاوى في المواسم الماضية .

> ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح يوم الأحد القادم مؤتمر إعادة إعمار غزة بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبومازن” و سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري وكاترين آشتون ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون السياسية الخارجية والأمن، وأضافت أنه سيشارك في المؤتمر وزراء خارجية 20 دولة من بينها إيطاليا وألمانيا والنرويج والأردن والدانمارك والارجنتين والسعودية.

وعلمت “الأخبار” أن جون كيري سيصل القاهرة يوم السبت المقبل وقبل انعقاد المؤتمر لعقد عدة لقاءات مع كبار المسئولين المصريين لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة والتنسيق مع الجانب المصري لإنجاح المؤتمر.

وأكدت مصادر رفيعة المستوي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطالب المشاركين بدعم انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة كدولة مستقلة، كما سيعرض نتائج الدمار الذي تعرضت له غزة اثر العدوان الإسرائيلي عليها خلال الفترة الماضية .

> اهتمت صحيفة “الجمهورية” بتصريحات وزير الإسكان والمرافق والوحدات مصطفي مدبولي والتي أعلن خلالها أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل في مدن “أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة والشروق” استعدادا لتسليمها للمواطنين بعد 18 شهرا ، وتجديد مساحات من 120 إلى 150 مترا ولن يتجاوز سعر الوحدة 400 ألف جنيه .

وأكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز العبور أن نصيب المدينة ضمن المرحلة الأولى للمشروع 4005 وحدات بمساحات من 120 إلى 150 مترا منها 1050 وحدة بالحي الترفيهي والباقي سيتم بكل من الحيين “الخامس والتاسع” وبمقدم حجز للوحدة يبدأ من 40 إلى 60 ألف جنيه .

وفي أكتوبر ، أشار المهندس عبدالمطلب ممدوح رئيس الجهاز إلى أن نصيب المدينة من هذه الوحدات 12 ألف وحدة بالمنطقة الجنوبية ضمن المرحلة الأولى ، ولن تتجاوز قيمة هذه الوحدات الـ 400 ألف جنيه ويتم حجزها بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقضة.

وفي القاهرة الجديدة ، قال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس الجهاز إن 7032 وحدة تقام ضمن المرحلة الأولى بمساحات تتراوح بين 120 إلى 135 مترا .

في تصريحات خاصة لـ “المصري اليوم” كشف وزير النقل والإتصالات القبرصي ماريوس ديمتريادس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور قبرص قريبا ، مؤكدا أن هناك عددا من المشروعات المشتركة بين البلدين من بينها التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط .

وقال ديمتريادس، في تصريحات على هامش زيارته للقاهرة والإسكندرية التي استغرقت 3 أيام حضر خلالها احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر الــ41 وتفقد مبنى أكاديمية النقل البحري بالإسكندرية ، إن قبرص ستشارك فى مؤتمر الاستثمار العالمي الذي ستنظمه مصر في فبراير المقبل بعدد كبير من الشركات خاصة في مجال النقل البحري .. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر فرصة للعالم لكى يتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر .

> ومن ناحية أخرى، قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات ، إن العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعات التكفيرية والمحظورة من حين لآخر ضد رجال الشرطة والجيش والمواطنين الأبرياء في شتى أنحاء الجمهورية، لن تعرقل إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المقرر لها نهاية العام الجاري .

وأضاف المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحاته لـ “الشروق” ، أن قوات الجيش والشرطة، قادرة على تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، ودون وقوع ما يؤثر بالسلب على سلامة القضاة والناخبين فى محيط اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنها قادرة على حماية جميع أطراف العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت حتى انتهاء فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية .

وأكد المصدر، أن مصر شهدت منذ ثورة 25 يناير انتخابات ديمقراطية ونزيهة فى أوقات عصيبة وأكثر اضطرابا من الوقت الحالي، وأن جميعها مر بسلام، إلى ذلك، يعقد قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، السبت المقبل، جلسة لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية في حضور ممثل عن اللجنة العليا للانتخابات، للعمل على إصداره في شكل عاجل استعدادا للانتخابات القادمة .

أ ش أ