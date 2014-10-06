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ما سبب إصرار التّلفزيون المصري على سلاف فواخرجي؟

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ما سبب إصرار التّلفزيون المصري على سلاف فواخرجي؟ ما سبب إصرار التّلفزيون المصري على سلاف فواخرجي؟

الجمعة 03-10-2014 18:09

كشفت الفنّانة السّوريّة سلاف فواخرجي عن وجود تواصل مستمر بينها وبين التلفزيون المصري، بخصوص مسلسل "شجرة الدّر"، وقالت "حتى في الوقت الذي كانت تتدوال فيه العديد من وسائل الإعلام، خبر إسناد البطولة لفنّانات أخريات كان التّواصل مستمرّاً بيننا".
ووجّهت الفنّانة السورية التحيّة لكل الجهات الإنتاجية والإبداعية المصريّة بكافة مجالاتها، حيث تربطها بهم علاقة محبّة وموّدة لم تنقطع تحت أي ظرف، وسط إصرارهم الدّائم على عملها معهم.
ولكن بحسب تأكيدات فواخرجي، فإنّ المشروع يعاني من مشاكل إنتاجية تعترض طريقه، وتوقّعت أن يتم تدارك هذه المشاكل عبر الشراكة بين قطاع الانتاج بالتلفزيون المصري، وشركات إنتاج أخرى لتنفيذ المسلسل، وأعربت عن استعدادها للتصوير حالما كان جاهزاّ.
ولا تستبعد سلاف فواخرجي أن يحمل العام المقبل لها مشروعاً سينمائياً جديداً لها، والمشروع المرتقب سيكون بالتعاون مع الكاتب الصحفي سامر محمد اسماعيل، وتحت إدارتها كمخرجة، في وقتٍ أصبح فيه فيلم "رسائل الكرز" الذي هو من إخراجها، عن نص لنضال قوشحة، جاهزاً للعرض تقريباً.

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