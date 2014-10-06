عن ماذا ستفصح أمل عرفة في وقت قريب؟

أعلنت الفنّانة السوريّة أمل عرفة عن تأجيلها لمسلسل "كومى" الذي أعلنت في وقت سابق عن قيامها بكتابته، بالتّشارك مع السّيناريست السّوري بلال شحادات.

وأشارت عرفة إلى أنّ تأجيل مسلسل "كومى" الذي حمل في وقت سابق اسم "سايكو"، يعود إلى انشغالها بمشروع درامي آخر تقوم بكتابته، وستفصح عنه في الوقت المناسب.

وكتبت عرفة عبر صفحتها الرّسميّة على "فيسبوك"، "تمنياتي لشريكي في الكتابة بلال شحادات بالتوفيق بمشروعه الجديد، ريثما نجتمع مجدداً، علماً أن أسباب التأجيل لا علاقة لها بأي سبب إنتاجي بتاتاً".