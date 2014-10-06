محمد مختار يهدد رانيا يوسف بالكشف عن أسباب طلاقه منها

بعد أن فتح المنتج محمد مختار النار على طليقته الممثلة رانيا يوسف عبر "سيدتي نت"، واتهمها بأنها نسيت ابنتيها وأنها تقف في صف زوجها الأخير ضده، وبعد أن حصلنا على رد رانيا أيضاً التي قالت إنّ مختار طلب العودة إليها لكنها رفضت لأنه لا ينفق على ابنتيه، أصدر المنتج محمد مختار بياناً إعلامياً نفى من خلاله كل ما قالته رانيا، مشيراً إلى أنه لم يطلب منها على الإطلاق العودة إليه، وإنه سعيد من دونها وإنه ينفق على ابنتيه ولا يقبل أن تحتاجا إلى أي شخص، واصفاً كلام رانيا بأنه يأتي نتيجة توترها النفسي لأنها متهربة من الضرائب.

وأضاف البيان إن مختار يستغرب موقف رانيا تجاه بلاغه الذي قدمه ضد نجل زوجها لأنه يرسل فيديوهات يعلم ابنته الكبرى من خلاله تعاطي المخدرات، قائلاً إنّ صاحب المشكلة نفسه أي زوجها لم يواجهه فما دخل رانيا؟

وأوضح كذلك أن أسباب طلاقة الحقيقي من رانيا يوسف سوف يكشف عنها قريباً وبالأوراق والمستندات وهي لهجة تحمل في مغزاها الكثير من التهديدات فما الذي يهدد به مختار طليقته؟