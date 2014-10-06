سالي جريج ملكة جمال لبنان للعام 2014، ومستوى جمال لافت هذا العام

توّجت الشّابة سالي جريج بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2014، من بين 14صبية أتين من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في المباراة الجمالية، في حفل ضخم أُقيم في كازينو لبنان، برعاية وزارة السّياحة اللبنانية ،وقد تميز الحفل هذه العام بمستوى الجمّال اللافت بين المتسابقات.

وقد حلّت إلسا حجّار وصيفة أولى، ووربى منذر وصيفة ثانية، بينما حلت ستيفاني كيروز في مركز الوصيفة الثالثة، وآية حدرج الوصيفة الرابعة.

وقد تألفّت لجنة التّحكيم التّي حسمت النتيجة من 9 أعضاء من مختلف المجالات وهم: ملكة جمال لبنان السّابقة نورما نعوم، والإعلامي جورج قرداحي، وسيدة الأعمال وممثلة وزير السّياحة اللبناني ندى تقي الدين، ورئيس مجلس إدارة صحيفة "الديلي ستار" مالك مروة، ورئيسة هيئة تفعيل دور المرأة الأميرة حياة إرسلان، ومصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد، ومستشارة وممثلة وزارة السياحة اللبنانية منى فارس، والنائب عن مدينة بيروت سيرج طورسركيسيان، ورئيسة تحرير مجلة "ديكو ماغازين" كريستيان طويل.

أما المشاركات فهن: إليزابيت مطر، السا حجار، جيسيكا ابي عاد، جيسيكا معوض، جوزيفين نجم، ربى منذر، سالي جريج، انا كريستينا حنا، آية حدرج، كارين صبرا، ميريلا مراد، سامي جو القويا، شيرين نسر، ستيفاني كيروز.

وقد أحيت الحفل النّجمة اللبنانية نانسي عجرم التي غنّت أحدث أغانيها، بينما تولّت تقديمه الإعلامية اللبنانية ديما صادق، التي تألقت بفستان من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد.

في بداية السّهرة، مرّت المتسابقات الـ14 بلباس البحر، وبعدها كانت الإطلالة مُفعمة بالأناقة بفساتين السّهرة التي حملت توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد.

وبعدها قامت لجنة التّحكيم باختيار 9 متسابقات، لطرح عليهن أسئلة "ثقافة عامة"، وعلى أساس إجاباتهن انتقت 5 مشتركات إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة "السؤال الموحّد"، الذي اختير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر أسئلة شارك بطرحها المشاهدون على الملكات.

أما االسؤال الموحّد فكان: ملكات جمال في العالم شاركن في تظاهرات في بلدانهم. لو أردتِ المشاركة في تظاهرة في لبنان، أيها تختارين ولأي أهداف؟ فكانت الإجابات على الشكل التالي:

ربى منذر: التظاهر لانتخاب رئيس للجمهورية

السا حجار: تغيير النظام الطائفي وتحويله الى علماني

ستيفاني كيروز: الوقوف بوجه التعصب الطائفي والديني

سالي جريج: المطالبة بحقوق المرأة والتشديد على حمايتها

ايا حدرج: وقف النزاعات والتجاذبات السياسية

وتسلّمت سالي التّاج من ملكة جمال لبنان للعام 2013 كارن غراوي االتي وقعت على المسرح قبل أن تتوج الملكة الجديدة.

وقد حصلت الملكة على العديد من الجوائز القيّمة تصل قيمتها إلى النّصف مليون دولار أبرزها شقّة سكنية مع فرش بمنطقة فخمة في لبنان، وسيارة تقدمة شركة "Audi"، بالإضافة إلى عقد من الذهب الأبيض مرصّع بالألماس تبلغ قيمته 50 ألف دولار، ورحلة إلى نيوروك وأخرى إلى باريس للمشاركة بأسبوع الموضة، فضلاً عن العديد من الجوائز التي تُعنى بأناقة وجمال الملكة.

سالي جريج أظهرت من خلال أجوبتها على أسئلة اللجنة، اهتمامها بقضايا المرأة، وأكدت على ضرورة العمل لتفعيل القوانين التي تحميها وتحفظ حقوقها. وفي حديث خاص مع المؤسسة اللبنانية للإرسال أكدت الملكة كونها مهندسة مدنية على ضرورة الإهتمام بالتنظيم المُدني في لبنان.