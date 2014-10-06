وزير الدفاع الفرنسي يؤكد أن بلاه ستزيد من طلعاتها الجوية في العراق

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان أن بلاده ستزيد من طلعاتها الجوية في العراق للتصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي .

وأكد لودريان، في مقابلة مع برنامج إذاعي الليلة، أن تنظيم «داعش» لم يعد تنظيماً إرهابياً وإنما جيشاً إرهابياً تقريباً يبلغ عدد مقاتليه نحو 30 ألف مجهزين بشكل جيد، على حد قوله .

وأضاف لودريان أن القوة الفرنسية ستزيد وتيرة طلعاتها مع تسع طائرات رافال في المنطقة، لتقوم بطلعتين يوميا.. مشيرا إلى أن فرنسا شنت حتى الآن ضربتين جويتين في العراق ضد مواقع «داعش».

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده تواصل عملها في سوريا وتقدم المساعدة وإمكانات التحرك للجيش السوري الحر.