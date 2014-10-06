توغل محدود لجرافات إسرائيلية جنوب قطاع غزة

توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح الأربعاء، بشكل محدود شرق بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن 8 جرافات إسرائيلية يرافقها عدة كباشات عسكرية توغلت انطلاقا من بوابة «شراب العسل» شرق الفخاري، وشرعت بعمليات تمشيط خارج الشريط الحدودي على بعد 150 مترا.

وأوضحت أن الجرافات قامت بعمليات تمشيط وتجريف وتسوية لأراضي زراعية في المنطقة، مشيرا إلى وجود حركة نشطة للجيبات العسكرية داخل الشريط الحدودي، حيث تتوقف أحيانا مقابل تلك الجرافات ويترجل من داخلها جنود إسرائيليون.

وأضافت أن عدة آليات مدفعية تتمركز على بعض التلال الرملية وبوابة أبوريدة جنوب شرق خزاعة، وتطلق نيران من العيار الثقيل وبشكل متقطع باتجاه أراضي المواطنين الزراعية.

وذكرت أن هناك إطلاق نار من الأبراج العسكرية جنوب موقع «كيسوفيم»، إلى جانب حركة نشطة للآليات العسكرية عند الموقع المذكور داخل الحدود، لافتة إلى أنه تم إطلاق نار من نفس المنطقة ليلا.

ويعتبر هذا خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في القاهرة أغسطس الماضي وأنهى عدوانا إسرائيليا على غزة استمر 51 يوما متواصلاً.