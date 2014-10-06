15 منفذاً دولياً للخروج تعمل آلياً

استقبلت المديرية العامة للجوازات عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية ضيوف بيت الله الحرام القادمين من الخارج، وذلك منذ مطلع شهر ذي القعدة حيث تم استقبالهم وإنهاء إجراءات دخولهم وانجازها بشكل آلي من حيث قراءة رقم الحاج عن طريق جهاز باركود لضمان دقة وصحة البيانات المدخلة، بعد ذلك يجلب النظام المركزي الالي بيانات ذلك الحاج والمرسلة آلياً من ممثليات خادم الحرمين الشريفين بالخارج ليتم مطابقتها والتأكد من صحتها، ومن ثم يتم تسجيل الخصائص الحيوية للحاج من بصمته وصورته الشخصية ليتأكد النظام آلياً مرة أخرى من عدم وجود أي ملاحظات أو تزوير، وبعد ذلك يتم ختم الجواز والسماح للحاج بالدخول متمنياً له حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

وقال العميد "فهم بن هقاش البقمي" -مدير إدارة شؤون المنافذ بالمديرية العامة للجوازات- إنه سيتم مغادرة حجاج الخارج من خلال منافذ المملكة الدولية المحددة لذلك (الجوية والبحرية والبرية)، وهي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ميناء جدة الإسلامي، ميناء ينبع التجاري، حالة عمار، الوديعة، البطحاء، علب، جديدة عرعر، الرقعي، الطوال، الحديثة، سلوى، الخضراء، جسر الملك فهد، موضحاً أنه تم تزويد جميع تلك المنافذ بالقوى البشرية المدربة وتجهيزها بأحدث التقنيات لضمان مغادرة الحجاج بطريقة ميسرة بعد أن منّ الله عليهم أداء مناسكهم، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين.