حجاج الإمارات يشكرون حكومة المملكة على تسهيل حجهم

عبر الحجاج الاماراتيون والمقيمون في دولة الامارات العربية المتحدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكرهم وتقديرهم، ودعائهم الى خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على تسيير وتسهيل حج هذا العام وقالوا نشكر حكومة المملكة ورجال الأمن القائمين على تنظيم حملات الحج واستقبالها.

واعتبروا ان حج هذا العام كان من أنجح المواسم، معربين عن الشكر للسلطات السعودية المعنية باستقبال الحجيج، الذين ساهموا بحل مشكلة عدد من الحجاج الاماراتيين الذين تعرضوا للنصب من حملات حج وهمية كادت ان تمنعهم من حج هذا العام لولا تعاون السلطات في المملكة وتفهمها لما جرى.

واشار مغردون الى قيم التعاضد والتعاون التي سادت حملات الحج، والتعامل الراقي معها من قبل المسؤولين، مؤكدين ان هذا التعاون المريح والمرن والميسر ليس بغريب على حكومة المملكة التي تولي اهتماماً كبيراً في خدمة ضيوف الرحمن، وليس فقط للحجاج الاماراتيين ولكن لكل الحجيج من كافة اقطار العالم.