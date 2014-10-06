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الجوازات في خدمتهم

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الجوازات في خدمتهم الجوازات في خدمتهم

    بثت المديرية العامة للجوازات منذ مطلع شهر ذي الحجة من عام 1435ه حلقات من البرنامج التلفزيوني (الجوازات في خدمتهم) بالتعاون مع قناة ، وعدد من مراسلي الإذاعات المحلية (إذاعة الرياض، إذاعة جدة، نداء الإسلام، القرآن الكريم)، وذلك لتوثيق جهود الجوازات في استقبال وتوديع ضيوف بيت الله الحرام وعرض كافة الاستعدادات البشرية والآلية في منافذ المملكة (الجوية والبرية والبحرية)، وكذلك إبراز أعمال اللجان الموسمية التي بدأ العمل بها هذا العام وتعمل على مدار الساعة، وجهود الجوازات لتسهيل اجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج، وسيستمر بث حلقات البرنامج خلال فترة مغادرة الحجاج إلى بلدانهم.

وقال الأستاذ "أحمد الغامدي" -رئيس فريق العمل معد ومقدم البرنامج- إن فكرة البرنامج رصد ومتابعة وتوثيق جهود رجال الجوازات في كافة منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وبثها إذاعياً وتلفزيونياً ضمن فريق عمل مشترك بين المديرية العامة للجوازات وهيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة في قناة الاخبارية من الفنيين (مصورين ومخرجين وفني مونتاج)، مشيراً إلى أن مخرج البرنامج "هشام الصالح"، وفني مونتاج "سلطان البقمي"، وفني إضاءة "عبدالله المغيليث"، وفني الجرافيك "سعد المالكي"، وتنسيق ومتابعة "ظافر الجميري وموسى الزايدي".

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