رسميا.. روسيف ونيفيس يخوضان جولة إعادة في انتخابات الرئاسة بالبرازيل

كشفت النتائج الرسمية أن ديلما روسيف الرئيسة الحالية والمرشحة لولاية جديدة عن حزب العمال، وزعيم المعارضة أيسيو نيفيس سيحتكمان لجولة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم.

وأفادت المحكمة الانتخابية العليا بأن روسيف حصلت على 40.96% من الأصوات الصحيحة مقابل 34.30% لصالح نيفيس، بعد فرز 92.88% من الأصوات.

فيما حصلت وزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا على 21.41% في المركز الثالث، وفقا للبيانات.

وبهذه النتيجة، أصبح مستحيل حسابيا حصول روسيف على أكثر من نصف الأصوات للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى، أو أن تعوض سيلفا الفارق الذي يفصلها عن نيفيس.

وبهذا سيتم الاحتكام إلى جولة اعادة تقام في 26 من الشهر الجاري، تخوضها روسيف وهي الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وفي المركز الرائع جاءت اليسارية لوسيسانا جيرنو، بعد أن فازت بـ1.58% من الأصوات.