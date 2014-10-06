نائب بتكتل «عون» يحذر من مقايضة العسكريين بالسجناء الإسلاميين

حذر النائب اللبناني فريد الخازن عضو تكتل التغيير والإصلاح الذي يتزعمه العماد ميشال عون من فكرة مقايضة العسكريين الذين تختطفهم جبهة النصرة وتنظيم داعش مقابل السجناء الإسلاميين لدى السلطات اللبنانية.

وقال «الخازن»، في تصريح صحفي، إن «فكرة المقايضة يمكن أن تشجع الأطراف الارهابية على سلوك طرق لا شرعية كالخطف للوصول إلى اهدافها، ومن ثم يجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صارما، وان تأخذ على عاتقها هذا الملف وتصل إلى خواتيمه السعيدة من خلال حزمة من الإجراءات من خلال تسليح الجيش بالعتاد النوعي وضبط الحدود مع سوريا، وإلا فإننا سنبقى كما نحن».

ولفت إلى أن فكرة المقايضة في مسألة تحرير العسكريين المختطفين لا يمكن طرحها في الاعلام لأنها تنعكس سلبا على الملف، مشددا على ضرورة التفاوض عبر وسيط قادر وفاعل للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وأشار إلى أن بلدة عرسال (ذات الغالبية السنية) لم تعد بيئة حاضنة للارهابيين، والأمور اختلفت من عام إلى اليوم، داعيا إلى معالجة وضع البلدة وفصلها عن الجرد (المناطق الجبلية النائية التابعة للبلدة).

وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات النيابية، شدد الخازن على ضرورة إجرائها في موعدها، رافضا فكرة التمديد للمجلس النيابي الذي اقتربت ولايته على الانتهاء.