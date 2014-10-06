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ضبط 7 قطع حشيش و9 أقراص مخدرة في حملة أمنية بالوادى الجديد

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ضبط 7 قطع حشيش و9 أقراص مخدرة في حملة أمنية بالوادى الجديد ضبط 7 قطع حشيش و9 أقراص مخدرة في حملة أمنية بالوادى الجديد

مخدر الحشيش

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بضبط كميات من المواد المخدرة في حملة أمنية بمركزي الخارجة والفرافرة وذلك خلال حملة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم الفرافرة، و معاون مباحث قسم الخارجة.

أسفرت عن ضبط كلا من ابراهيم . س . م 31 سنة صاحب محل زيوت ومقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة وبحوزته 7 قطع حشيش تزن 250 جرام و9 أقراص مخدرة بقصد التعاطي و محمد . أ . م 24 سنة عاطل، وبحوزته مطواة قرن غزال بقصد الدفاع عن النفس وتحررت المحاضر رقم 1312 إداري مركز شرطة الفرافرة و4549 جنح قسم شرطة الخارجة وتمت إحالتهم إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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