مرمى ديبورتيفو يمني بأكبر عدد أهداف في انطلاقة الليجا منذ 1955

لاكورونيا (إسبانيا)، (إفي): بعد مرور سبع جولات فقط من عمر الليجا الإسبانية مني مرمى ديبورتيفو لاكورونيا بأكبر عدد من الأهداف في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 1955-1956.

ومني ديبورتيفو بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه سيفيليا بأربعة أهداف مقابل واحد، ليرتفع عدد الأهداف التي مني بها مرماه إلى 19 هدفا خلال سبع جولات فقط.

وتعد هذه ثالث أسوأ نتيجة يحققها ديبورتيفو في المواسم الـ43 التي خاضها في بطولة الدرجة الأولى، والعدد الأكبر من الأهداف الذي يمنى به مرماه منذ خمسينيات القرن الماضي.

وفي موسم 1955-1956 مني مرمى ديبورتيفو بـ20 هدفا بعد مرور سبع جولات من المسابقة، في ثاني أسوأ نتيجة بعد ان اهتزت شباكه 23 مرة موسم 1944-1945.

ومن الأهداف الـ19 التي مني بها مرمى ديبورتيفو هذا الموسم، ثمانية أهداف سجلها ريال مدريد (2-8) ورباعية سيفيليا.