بالفيديو - رونالدو صاحب الكرة.. وريال مدريد يجتاح بلباو بخماسية

مدريد، (إفي): في عرف الليجا، من يسجل هاتريك يحتفظ بالكرة.. ولهذا سيذهب كريستيانو رونالدو حاملا كرته التي سجل بها 3 أهداف من أصل خماسية فاز بها الميرنجي على أثليتك بلباو.

سجل "صاروخ ماديرا" ثلاثة أهداف "هاتريك"، بينما أكملت ثنائية الفرنسي كريم بنزيمة خماسية الميرنجي بهذه النتيجة.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد حامل اللقب، ويتجمد رصيد بلباو عند أربع نقاط في المركز 18.

سيطر ريال مدريد على مجريات الأمور في المباراة، التي لم يشكل فيها بلباو خطورة على مرمى "الحارس إيكر كاسياس باستثناء هجمة وحيدة أبعدها "القديس" ببراعة.

جاء الهدف الأول لريال مبكرا بعد مرور دقيقتين من بداية اللقاء، من عرضية متقنة سددها

كريستيانو برأسية رائعة لتسكن الشباك.

وتناوب بعدها كريستيانو وبنزيمة والويلزي جاريث بيل على اهدار الفرص السهلة أمام بلباو الذي فقد توازنه، حتى الدقيقة 41، عندما صالح بنزيمة جماهير الريال بعد أن حول عرضية متقنة من ركلة ركنية إلى الشباك برأسية رائعة.

في الشوط الثاني، بدا الريال أكثر نشاطا وخطورة على المرمى، في محاولة لإدراك هدف ثالث، الأمر الذي تحقق في الدقيقة 55 بعد مشوار رائع من بيل النشيط من الجانب الأيمن يمررها عرضية أرضية وضعها كريستيانو في الشباك.

تواصل بعدها ضغط ريال على ضيفه، ما أسفر عن هدف رابع من صناعة النجم البرتغالي وتوقيع بنزيمة.

لم يتغير الحال كثيرا حتى الدقيقة 88 التي شهدت الهدف الثالث لكريستيانو والخامس للريال، بعد تسديدة قوية من بيبي اصطدمت بمرفق "الدون" دون قصد منه وتدخل الشباك معلنة خامس أهداف الريال.

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