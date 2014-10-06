موناكو يفرض على سان جيرمان التعادل للمرة السادسة

باريس، (إفي): اكتفى باريس سان جيرمان وموناكو بالحصول على نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي مساء اليوم الأحد.

أحرز لوكاس مورا هدف فريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 71، بينما أدرك أنتوني مارتيال هدف التعادل لفريق الإمارة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويعد التعادل هو السادس لسان جيرمان حامل اللقب، وفي ظل غياب نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المصاب.

بدأت المباراة بشكل قوي من الجانبين حيث ظهرت الندية واضحة منذ أطلق الحكم صفارة البداية، إلا أن الأفضلية كانت لصالح باريس سان جيرمان نسبيا حيث تسابق لاعبوه إدينسون كافاني وخافير باستوري على إضاعة الفرص رغم أنها لم تكن ذات خطورة كبيرة على مرمى موناكو.

بعد ذلك هدأت المباراة نسبيا وإن لم تخل من الفرص غير المكتملة حيث أن أغلب الهجمات تكسرت عند أقدام لاعبي الدفاع وحارسي مرمى الفريقين، واستمرت المحاولات من الجانبين حيث تعادلت الكفة قليلا.

وحملت الدقيقة 71 الخبر السار للوران بلان مدرب باريس سان جيرمان ولاعبيه حينما اخترق اللاعب جان باهيباك الناحية اليسرى لموناكو ومرر كرة عرضية تجاوزت خط دفاع فريق الإمارة الفرنسية لتجد لوكاس ديجين الذي لم يتردد في إيداعها المرمى على يمين الحارس في الزاوية الضيقة.

بعد الهدف ينتفض لاعبو موناكو ويشددون من ضغطهم على لاعبي باريس سان جيرمان في كافة أرجاء الملعب، وأثمر الجهد المستميت لأبناء المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت الإضافي الذي احتسبه الحكم بعد أن اقتنص أنتوني مارتيال كرة حائرة داخل منطقة جزاء باريس سان جيرمان ليودعها المرمى.

بالتالي يقفز باريس سان جيرمان إلى المركز الثالث في ترتيب الجدول بعد أن ارتفع رصيده إلى 15 نقطة، كما صعد موناكو في الترتيب ليصل إلى المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.