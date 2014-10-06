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صبا مبارك تعلن الحداد ثاني أيام عيد الأضحى

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صبا مبارك تعلن الحداد ثاني أيام عيد الأضحى صبا مبارك تعلن الحداد ثاني أيام عيد الأضحى

الأحد 05-10-2014 21:13

أعلنت الفنّانة الأردنيّة صبا مبارك خبر وفاة والدها، ثاني أيّام عيد الأضحى، عبر حسابها الرّسمي على موقع "فيس بوك".

وكتبت مبارك، "إنّا لله وإنا إليه راجعون.. دعواتكم لوالدي بالرّحمة والمغفرة".

 

دراميّاً، كانت الفنّانة الأردنيّة أطلّت خلال موسم دراما رمضان 2014 الفائت بالمسلسل البدوي "طوق الإسفلت" من إخراج محمد حشكي، وتأليف أحمد المغربي وإنتاج قناة ابو ظبي..

 

 

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