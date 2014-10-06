صبا مبارك تعلن الحداد ثاني أيام عيد الأضحى

أعلنت الفنّانة الأردنيّة صبا مبارك خبر وفاة والدها، ثاني أيّام عيد الأضحى، عبر حسابها الرّسمي على موقع "فيس بوك".

وكتبت مبارك، "إنّا لله وإنا إليه راجعون.. دعواتكم لوالدي بالرّحمة والمغفرة".

دراميّاً، كانت الفنّانة الأردنيّة أطلّت خلال موسم دراما رمضان 2014 الفائت بالمسلسل البدوي "طوق الإسفلت" من إخراج محمد حشكي، وتأليف أحمد المغربي وإنتاج قناة ابو ظبي..

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"