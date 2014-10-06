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انتهاء تصوير فيلم "مسكون" وانطلاق عملية المونتاج

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انتهاء تصوير فيلم "مسكون" وانطلاق عملية المونتاج انتهاء تصوير فيلم "مسكون" وانطلاق عملية المونتاج

الأحد 05-10-2014 22:43

انتهى القيّمون على الفيلم اللبناني "مسكون" من عمليات التصوير التي امتدت لمدة شهرين في لبنان.

"مسكون" هو فيلم رعب مُختلف عن كل الأفلام العربية التي صُنّفت ضمن نفس الخانة، وهو من كتابة وإخراج كريستال حويس ود. شريف عبدالنور، ومن بطولة كل من وسام حنا وعارضة الأزياء التونسية العالمية ليلى بن خليفة، إلى جانب أكثر من 65 ممثلاً.

الفيلم تمّ تصويره بتقنيات عالمية وعالية المستوى، ويُتوقّع أن يُحقق نجاحاً كبيراً في الصالات اللبنانية والعربية عند عرضه، خصوصاً وأنّ المواضيع التي يتناولها هي غير تقليديّة وتحمل جديداً في طريقة تناول قصته وتسلسل أحداثه التي تمّ طرحها بجرأة.

"مسكون" الذي يخضع للمونتاج حالياً، سيُعرض في بيروت ومدن عربية كما في أميركا وأوروبا، وبدأ يتحضّر القيّمون عليه لعرضه ضمن مهرجانات عالمية سنُعلن عنها لاحقاً.

 

 

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