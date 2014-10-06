سالي جريج تفوز بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2014

توجت اللبنانية سالي جريج بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2014، خلال حفل ضخم أُقيم في كازينو لبنان، وحلّت إلسا حجّار وصيفة الأولى وربى منذر وصيفة ثانية، وذلك من بين 14 متسابقة أتين من مختلف المناطق اللبنانية للمنافسة على نيل اللقب.

ولقد حسمت النتيجة لجنة التحكيم المؤلفة من 9 أعضاء وهم: ملكة جمال لبنان السّابقة نورما نعوم، والإعلامي جورج قرداحي، وسيدة الأعمال وممثلة وزير السّياحة اللبناني ندى تقي الدين، ورئيس مجلس إدارة صحيفة "الديلي ستار" مالك مروة، ورئيسة هيئة تفعيل دور المرأة الأميرة حياة إرسلان، ومصمم الأزياء العالمي زهير مراد، ومستشارة وممثلة وزارة السياحة اللبنانية منى فارس، والنائب عن مدينة بيروت سيرج طورسركيسيان، ورئيسة تحرير مجلة "ديكو ماغازين" كريستيان طويل.

وحصلت الملكة على العديد من الجوائز القيّمة أبرزها شقة سكنية في منطقة فخمة وسيارة.

ولقد أحيت النّجمة اللبنانية نانسي عجرم الحفل، بينما قامت الإعلامية ديما صادق بتقديمه.

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