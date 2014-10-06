أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصادر: محلب يتقدم بشكوى للأزهر الشريف ضد «كريمة» عقب فتواه ببطلان حجه

Google+ Print
مصادر: محلب يتقدم بشكوى للأزهر الشريف ضد «كريمة» عقب فتواه ببطلان حجه مصادر: محلب يتقدم بشكوى للأزهر الشريف ضد «كريمة» عقب فتواه ببطلان حجه

إبراهيم محلب – رئيس الوزراء

قالت مصادر، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقدم بشكوى للأزهر الشريف، عقب زعم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى وسائل الإعلام أن حج محلب “باطل”، لكونه لم يؤدى ركن طواف الإفاضة، ما نفاه رئيس الوزراء فى شكواه.

وأضافت المصادر لـ ONA، أن الأزهر الشريف أحال الموضوع للجامعة، لفتح تحقيق عاجل فى الأمر، خاصة أن رئيس الوزراء أكد أنه أدى طواف الإفاضة، معلنا استياءه من تشهير “كريمة”، وإصدار حكم شرعى ببطلان حجه.

وكان الدكتور أحمد كريمة، قد علق على عودة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، من الحج دون طواف الإفاضة، ورمى الجمرات، واصفا إياه بـ”الحج الباطل”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا