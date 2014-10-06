مصادر: محلب يتقدم بشكوى للأزهر الشريف ضد «كريمة» عقب فتواه ببطلان حجه

قالت مصادر، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقدم بشكوى للأزهر الشريف، عقب زعم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى وسائل الإعلام أن حج محلب “باطل”، لكونه لم يؤدى ركن طواف الإفاضة، ما نفاه رئيس الوزراء فى شكواه.

وأضافت المصادر لـ ONA، أن الأزهر الشريف أحال الموضوع للجامعة، لفتح تحقيق عاجل فى الأمر، خاصة أن رئيس الوزراء أكد أنه أدى طواف الإفاضة، معلنا استياءه من تشهير “كريمة”، وإصدار حكم شرعى ببطلان حجه.

وكان الدكتور أحمد كريمة، قد علق على عودة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، من الحج دون طواف الإفاضة، ورمى الجمرات، واصفا إياه بـ”الحج الباطل”.