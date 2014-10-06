ضبط فنى ومزارع بتهمة تسميم 19 رأس ماشية بأسوان‎

تمكنت مباحث أبو سمبل، من القبض على فنى أدوات معدنية ومزارع لاتهامهما بتسميم 19 رأس ماشية بمدينة أبو سمبل.

وكان مأمور مركز شرطة أبو سمبل تلقى بلاغا من المواطن محمد عزت ابو الاسعاد متضررا فية من كلا من المدعو اسماعيل ياسين مازن 59 سنة فني ادوات معدنية ومقيم قرية الزهور و المدعو اأشرف جلال حميدة 38 سنة مزارع ومقيم بذات العنوان لقيامهما بالتسبب في تسميم عدد 19 راس ماشيه الخاصه به بسبب وجود خلافات بينهم علي قطعه ارض وأثبت تقرير مفتش الصحة تسمم الماشية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو سمبل، من ضبط المتهمين وجاري العرض علي النيابة.