مشاجرة بين عائلتين فى أسوان بسبب «معاكسة الفتيات‎».. والأمن يتدخل لتفريقهما

وقعت مشاجرة بين شباب قريتى الزعيرات والزوايدية بمركز إدفو، بسبب معاكسة الفتيات أمام مركز شباب القرية.

وكان اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بحدوث مشاجرة بين شباب قرية الزعيرات وشباب قرية الزوايدية وذلك بعد قيام بعض الشباب من قرية الزعيرات بمعاكسة مجموعة من فتيات قرية الزوايدية، قام علي إثرها الطرفين بالتراشق بالحجارة، مما نتج عنه أحداث بعض التلفيات بمركز شباب الزوايدية وقامت القوات علي الفور بتفريق المشاجرة والقبض على مجموعة من الشباب المشاركين فيها.

وتحرر المحضر رقم “7593″ جنح مركز أدفو وجاري العرض علي النيابة.