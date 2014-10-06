أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مشاجرة بين عائلتين فى أسوان بسبب «معاكسة الفتيات‎».. والأمن يتدخل لتفريقهما

Google+ Print
مشاجرة بين عائلتين فى أسوان بسبب «معاكسة الفتيات‎».. والأمن يتدخل لتفريقهما مشاجرة بين عائلتين فى أسوان بسبب «معاكسة الفتيات‎».. والأمن يتدخل لتفريقهما

أرشيفية

وقعت مشاجرة بين شباب قريتى الزعيرات والزوايدية بمركز إدفو، بسبب معاكسة الفتيات أمام مركز شباب القرية.

وكان اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بحدوث مشاجرة بين شباب قرية الزعيرات وشباب قرية الزوايدية وذلك بعد قيام بعض الشباب من قرية الزعيرات بمعاكسة مجموعة من فتيات قرية الزوايدية، قام علي إثرها الطرفين بالتراشق بالحجارة، مما نتج عنه أحداث بعض التلفيات بمركز شباب الزوايدية وقامت القوات علي الفور بتفريق المشاجرة والقبض على مجموعة من الشباب المشاركين فيها.

وتحرر المحضر رقم “7593″ جنح مركز أدفو وجاري العرض علي النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا