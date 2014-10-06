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القبض على «أسامة بن لادن» في البرازيل لانتهاكه القواعد الانتخابية

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ألقت السلطات في ولاية الأمازون البرازيلية، الأحد، القبض على أحد المرشحين لمقعد تشريعي في الولاية يطلق عليه اسم «أسامة بن لادن»، وذلك لانتهاكه قواعد تنظيم الانتخابات.

وذكر موقع «جي 1» الإخباري، نقلا عن قاضي الانتخابات هنريك فيجا، أن تقارير أفادت بأن المرشح، واسمه الحقيقي مانويل نونس دي أسيس، قام بتوزيع زجاجات مياه مجانية على الناخبين في مدرسة «كوارينتاو» الكائنة بحي «سيدادي نوفا» في مدينة ماناوس عاصمة الولاية، حيث كان يدلي حوالي عشرين ألف ناخب بأصواتهم في الانتخابات العامة التي جرت اليوم الأحد.

وقال فيجا إن «المرشح كان يرتدي ملابس على الطراز العربي خارج مدرسة كوارينتاو متظاهرا بأنه يبيع مياه، لكنه كان في الواقع يلتمس من الناخبين التصويت له».

جدير بالذكر أن أسيس مسجل لدى السلطات الانتخابية باسم شهرته «بن لادن»، وهو ما تسمح به القواعد المحلية.

وإضافة للانتخابات الرئاسية، توافد البرازيليون الاحد على مراكز الاقتراع لاختيار حكاما لإجمالي 26 ولاية إضافة إلى القطاع الاتحادي البرازيلي ويشمل أعضاء مجلس النواب الذي يضم 513 مقعدا وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

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