780 أسرة مغطاة بخدمات الرعاية الطبية المنزلية في أبوظبي

تقوم 10 فرق طبية تابعة لمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي بزيارات دورية لمنازل فئات معينة من المرضى، الذين لا يستطيعون زيارة المؤسسات الصحية مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الرعاية الصحة والمشورة الطبية والأدوية اللازمة لهم ولأسرهم داخل المنزل.

وقال عبد الله خوري مدير شؤون المرضى في المدينة الطبية، إن الفرق الطبية المكونة من طبيب وممرضين وأخصائيي تغذية ونفسيين تغطي نحو 780 أسرة في مدينة أبوظبي من المواطنين بمعدل 1200 زيارة شهرياً و60 زيارة يومياً.

جاء ذلك خلال الزيارات الميدانية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مبادرة «مسؤول»، التي تنظمها شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في إطار حرصها على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتعزيز علاقاتها معهم والوقوف على مشكلاتهم بعيداً عن الإجراءات الروتينية.

ورافقت «البيان» أحد الطواقم الطبية خلال زياراته للمرضى الخاضعين لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية، الذي يوفر رعاية طبية وتمريضية للمرضى، الذين يتم خروجهم من المستشفى مع استمرار حاجتهم لرعاية طبية وتمريضية محددة إذ تم إضافة هذه الفئة للدورة الرابعة من مبادرة «مسؤول» الهادفة إلى الاطمئنان على نوعية الخدمات التي يتلقاها المرضى والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم وإتاحة الفرصة للمرضى وعائلاتهم للتفاعل المباشرة مع صناع القرار والمسؤولين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، بهدف تقييم أدائهم من جهة والتعرف إلى آرائهم حول الرعاية الصحية التي يتلقونها من جهة أخرى.

برنامج

وقالت الدكتورة جيهان الحداد مديرة برنامج في برنامج الرعاية المنزلية بمدينة الشيخ خليفة الطبية خليفة الطبية، إن مرضى الرعاية المنزلية هم الذين لديهم أمراض مزمنة متأخرة أو لديهم إعاقات جسدية أو من كبار السن ممن يصعب نقلهم إلى المستشفى، حيث توفر لهم الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة والمتابعة المستمرة أسبوعيا أو شهرياً أو حسب الطلب وهم في المنازل، مشيرة إلى أن البرنامج تم تنفيذه قبل 12 سنوات وحقق نجاحات كبيرة خلال هذه المدة بشهادة المرضى وذويهم.

وحول كيفية الالتحاق بالبرنامج أشارت الحداد إلى أن البرنامج معني بالمرضى التابعين لبرنامج الضمان الصحي (ثقة) فإذا أراد المريض تلقي الرعاية الصحية المنزلية يقوم بالاتصال بالمسؤولين في مدينة الشيخ خليفة الطبية أو المستشفيات التابعة لشركة (صحة) في العين أو المنطقة الغربية.

حيث يقوم فريق طبي بمعاينة الحالة ودراستها، بحيث تنطبق عليه شروط البرنامج وعند استحقاق المريض للانضمام إلى البرنامج يتم إضافته ووضع جدول بمتابعته وزيارته والأجهزة الطبية التي يحتاج إليها، مشيرة إلى أنه تم تطبيق هذا النظام مؤخرا في المنطقة الغربية. وقالت شركة (صحة)، إنها تلتزم بتطوير نظام رعاية صحية ذات مستوى عالمي في أبوظبي وتدرك أن التميز يتطلب روح الشفافية والتعرف على آراء المساهمين والمرضى.

وتعد هذه المبادرة الجديدة محاولة لتوفير قنوات مفتوحة غير رسمية للتواصل مع العملاء الذين يتأثرون مباشرة بمعايير الرعاية الصحية المقدمة لهم، وتأمل شركة (صحة) ومنشآتها من خلال هذه المبادرة في تأسيس قنوات واضحة تسهم في التعرف إلى آراء الناس بموضوعية، وذلك لضمان إيلاء آراء الجمهور والمرضى اهتماماً كبيراً.

جهود

وثمّن عبد الله راشد الشامسي 70 سنة أحد المرضى خلال زيارته في أبوظبي جهود شركة «صحة» ومدينة الشيخ خليفة الطبية في توفير الرعاية الطبية الكاملة له، ومتابعة حالته الصحية بصورة ممتازة، إلا أنه يشتكي من طول الانتظار في العيادات الخارجية إلى أكثر من ساعتين في انتظار الطبيب المعالج، فيما وعد المسؤولين في مدينة الشيخ خلفية الطبية ببحث هذه الشكوى وحلها فوراً خاصة مع كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

نتائج

أظهرت نتائج الدورة الأخيرة من مبادرة مسؤول ارتفاع نسبة رضى العملاء عن الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية التابعة لصحة، وذلك نتيجة التحسينات المستمرة، وعمليات التطوير المتواصلة التي تنفذها شركة «صحة» استجابة لمتطلبات أفراد الجمهور خاصة، بعد كل دورة من دورات مسؤول وتلتزم شركة (صحة) بتطوير نظام رعاية صحية ذات مستوى عالمي في أبوظبي، وتدرك أن التميز يتطلب روح الشفافية والتعرف إلى آراء المساهمين والمرضى وتعد هذه المبادرة الجديدة محاولة لتوفير قنوات مفتوحة غير رسمية للتواصل مع العملاء الذين يتأثرون مباشرة بمعايير الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وتأمل شركة (صحة) ومنشآتها من خلال هذه المبادرة في تأسيس قنوات واضحة تسهم في التعرف إلى آراء الناس بموضوعية، وذلك لضمان إيلاء آراء الجمهور والمرضى اهتماماً كبيراً.