قرار وزاري ينظم صيد الأسماك بالشباك

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً رقم (656) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك في 2 أكتوبر 2014، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ إصداره.

ويهدف القرار الى تنظيم عملية الصيد في إطار حرص الوزارة في المحافظة على البيئة البحرية واهتمامها بدعم مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية وذلك لتعزيز استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.

ومنع القرار بصورة دائمة الصيد بواسطة الشباك في مناطق توالد وتكاثر وحضانة الأسماك والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها والحقول والمنشآت البترولية.

التزامات القوارب

ويجب على جميع قوارب الصيد أن تلتزم بالمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجها أو عودتها من رحلة الصيد.

كما نص القرار على أن تلتزم جميع قوارب الصيد بتسجيل ميناء الصيد التابعة له لدى مراكز جهاز حماية المنشآت والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وابلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد، بالإضافة الى التقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات المنظمة بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية لدى ممارسة حرفة الصيد البحري والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة في إطار التشريعات الاتحادية فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري في حال رغبتها بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة بالإضافة الى منع القرار استخدام الحبل المطلي بالرصاص بكافة أنواع شباك الصيد (التحويط والضغوة والحوشة).

التحويط

وفي جانب تنظيم عملية استخدام أنواع الشباك وبمواصفاتها المختلفة حيث يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويط» للصيادين حاملي التراخيص الصادرة عن الوزارة والذين تمّ تسجيل قواربهم من نوع (طراد) في السجل العام بالوزارة وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أبريل من العام التالي.

مواصفات

وحدّد القرار مواصفات الشباك التي يمكن استخدامها حيث يجب أن لا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 700 باع أي ما يعادل 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين، وأن لا يزيد عرض الشبك (الجنع) عن 12 باعاً أي ما يعادل 20 متراً، بحيث لا تلامس الشباك قاع البحر إضافةً الى أنه يمنع تركيب الحبل (المد) بالطرف الأسفل من الشبك.

كما حدد القرار أن يكون عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من الشباك أو حسب نوع الأسماك المستهدفة حيث يجب أن يكون عدد العيون في الذراع المستخدمة في صيد أسماك «القرفا» ما بين 18 – 17 (ثمانية عشري إلى سبعة عشري) أي ما يعادل (2) بوصة وللأسماك السطحية الأخرى يجب أن يكون عدد العيون في الذراع ما بين 10 – 7 (عشاري إلى سباعي) أي ما يعادل (من 3.7 إلى 5.2 ) بوصة. كما حدد على أن يلتزم الصياد باستخدام عدّة واحدة متصلة بحيث لا يتجاوز طول الشبك الكلي عن 1100 متر أو استخدام عدتين منفصلتين على أن لا يزيد طولهما معاً عن 1100 متر في عملية الصيد.

الضغوة

أما في حال صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة «الضغوة»، يسمح للصيادين بصيد تلك الأسماك على مدار العام مع الالتزام بأوقات الإبحار ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً على أن ينتهي العمل بحد أقصى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، ولا تجوز ممارسة الصيد بطريقة «الضغوة» أكثر من مرة واحدة في اليوم. وحدّد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 700 باع أي ما يعادل 1100 متر وأن تكون فتحات الشبك (الليخ) أحد عشري إلى سباعي، أي ما يعادل (من 3.3 إلى 5.2 ) بوصة، أما بالنسبة لعرض الشبك (الجنع) حيث يجب أن لا تزيد عن 18 باع أي ما يعادل 28 متر بالإضافى الى فتحات الشبك (الليخ) يجب أن تكون أحد عشري إلى سباعي، أي ما يعادل (من 3.3 إلى 5.2 ) بوصة.

الحوشة

كما يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة «الحوشة» للصيادين المالكين قوارب من نوع (طراد) خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي.

وحدّد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 100 باع أي ما يعادل 160 متر وأن لا يزيد عرض الشبك (الجنع) عن 12 باعاً أي ما يعادل 20 متراً.

واشترط القرار أن يكون عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من الشباك 11- 7 (أحد عشري إلى سباعي)، أي ما يعادل ( من 3.3 إلى 5.2 ) بوصة أن لا يزيد الطول الكلي لحبل (الصداغ) عن 50 باعاً أي ما يعادل (80) متراً ولا يسمح للصياد باستخدام أكثر من ثلاث حوش.

منع الصيد في مناطق توالد المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية

على القوارب المرور بنقاط التسجيل والتفتيش لدى خروجها أو عودتها

يسمح بـ«التحويط» لحاملي التراخيص الصادرة