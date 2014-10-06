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سعود بن صقر يتلقى تهاني رجالات الدولة والشيوخ وأبناء القبائل

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سعود بن صقر يتلقى تهاني رجالات الدولة والشيوخ وأبناء القبائل سعود بن صقر يتلقى تهاني رجالات الدولة والشيوخ وأبناء القبائل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر خزام صباح أمس، ولليوم الثاني، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات ورجالات الدولة وكبار المسؤولين وشيوخ وأبناء القبائل الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك. كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تهاني العيد من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، الذين حضروا لتقديم التهنئة لسموه بهذه المناسبة.

وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر خزام مساء أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك. فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي وعدد من الشخصيات والمسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية.

وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار. وحضر المقابلات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك رئيس المنطقة الحرة والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.

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