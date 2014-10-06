فنيا.. ما الذي يضيفه جاريدو للأهلي؟ ولماذا هو ' على مستوى جوزيه '

الكل يؤمن في الأهلي أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الرجاء رغم الخسارة من فريق مستواه أقل بكثير من الشياطين الحمر.. لماذا؟ ولماذا أصلا كل هذه الثقة في خوان كارلوس جاريدو كمدير فني؟ علي ماهر المدرب في الجهاز الفني للإسباني يجيب.

علي ماهر يملك زاوية مختلفة ربما عن المحللين في ستوديوهات الفضائيات، فهو يعمل مع الرجل..

قد تجد أنت كمشاهد أن الأهلي خسر، ويرى هو كمدرب أن هناك تطور في شيء فردي كان عيبا في لاعب، وهو ما يقوله علي ماهر ويشرحه في حديثه مع FilGoal.com.

ويقول ماهر: "مع كامل احترامي لكل الانتقادات التي توجه للرجل وللفريق، أراه من أفضل المدربين الذين جاءوا مصر".

وأوضح "هذا الرجل لديه رؤية، لديه مدرسة وفكر.. ليس مجرد مدربا عاديا، وصدقوني لأني تعاملت مع مدربين عددهم كبير".

وتابع "جاريدو يهتم في التدريبات بتحويل لاعبي الأهلي من اللعب بشكل عادي، إلى اللعب من لمسة ولعبة".

وأكد "لهذا نحن نرى ذلك بوضوح، يتقلص ركض اللاعبون وتزداد عدد التمريرات وسرعة بناء الهجمات.. قريبا، سيصبح لدينا شكل أوروبي في أرض الملعب".

وأضاف "فقط اصبروا على هذا الرجل.. لقد عملت مع مانويل جوزيه، وأعرف الآن بعد شهرين أن جاريدو ليس أقل منه أبدا".

وأكمل "جاريدو يهتم باللياقة البدنية بشكل كبير، اللاعبون سيتطورن جدا.. فنيا وبدنيا، وفي النهاية بعد أسابيع معدودة ستظهر ثمار هذا العمل".

وأفاد "كل مدرب يحتاج لسنة حتى يتم الحكم على عمله، والرجل لم يعمل لفترة طويلة، ورغم ذلك الأداء يتحسن، أمام أعيننا في التدريبات وفي المباريات".

الرجاء

وأردف "وحتى فيما يخص الرجاء، من الجيد أننا خسرنا في هذا التوقيت.. لو كنا خسرنا أمام الزمالك في السوبر لكانت التبعات أكبر بكثير".

وحكى "لكن تلك الخسارة في هذا التوقيت سيكون مجرد جرس إنذار للاعبين، علينا العمل بتركيز في كل مباراة بغض النظر عن المنافس.. هذه العقلية التي نبنيها ستظهر قريبا، ولما لا، قد نفوز في الـ37 مباراة الباقية من عمر الدوري؟".