ترحيب في المحافظات بالاستفادة من جلود الأضاحي في دعم مرفق الإسعاف

رحب المواطنون في عدد من المحافظات، بالتبرع بجلود الأضاحى، لصالح مرفق الإسعاف والاستفادة منها في شراء سيارات إسعاف جديدة وتطوير الخدمة، فيما حاول عدد من المنتمين للإخوان، إقناع المواطنين بالتبرع بالجلود لصالح جمعيات تابعة لهم.

في القليوبية، شكل المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر، لجنة لجمع جلود الأضاحى، التي يتبرع بها المواطنون في أيام العيد لبيعها وشراء سيارات إسعاف ومطافئ بثمنها، وتم تخصيص أماكن بجميع مراكز الشباب والوحدات المحلية بالمحافظة لاستلام الجلود وبيعها وتوريد الحصيلة للجنة المركزية بالمحافظة، بموجب محضر رسمى لشراء سيارات إسعاف ومطافئ لخدمة المواطنين في القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً.

وقال المحافظ إن اللجنة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة بالوحدات المحلية والمساجد لحث الموطنين بالتبرع بالجلود مقابل إعطائهم إيصالا رسميا يفيد التبرع لصالح مرفقى الإسعاف والمطافئ للمناطق المحرومة بالمحافظة.

وفى دمياط، شكل المحافظ اللواء محمد عبداللطيف منصور، لجنة للاستفادة من جلود الأضاحى في دعم مرفق الإسعاف وتشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية للمدن والقرى والمراكز على أن تقوم اللجان المشكلة بتجميع جلود الأضاحى عن طريق سيارات الوحدات المحلية، على أن تقوم اللجان ببيع الجلود التي تم تجميعها وتوريد حصيلة البيع إلى لجنة المحافظة لدعم وشراء سيارات لمرفق الإسعاف.

وفى المنيا، قال شهود عيان، إن منتمين للإخوان شكلوا لجاناً من شباب الجماعة لجمع جلود الأضاحى تحت ستار جمعيات الزكاة وجمعيات أخرى لم يصدر قرار بالتحفظ عليها، كما شكلت عناصر الدعوة السلفية مجموعات لجمع الجلود، بينما خلت مراكز الشباب ومراكز الإسعاف من مراكز تجميع الجلود. وفى قنا، قال اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تقرر الاستفادة من جلود الأضاحى في شراء سيارات إسعاف جديدة وزيادة كفاءة السيارات الموجودة حتى تتوفر خدمات الإسعاف بشكل أسرع لجميع المواطنين، موضحا أنه تم تشكيل لجنة رئيسية بالمحافظة ولجان بالمراكز لاستلام الجلود والتنسيق مع الأهالى والجمعيات المشرفة على الأضحية لاستلام الجلود، بجانب التشديد على هذه اللجان باستلام الكميات وتسليمها للجنة الرئيسية لبيعها لصالح مرفق الإسعاف.

وأضاف أن أئمة المساجد بمراكز قنا، يلعبون دوراً كبيراً في تشجيع المواطنين على تسليم جلود الأضاحى لمراكز الشباب والوحدات المحلية.

وفى البحر الأحمر، قال محمد طاهر سدو، شيخ مشايخ البشارية بأبورماد، إنه يتم تجميع جلود الأضاحى، من الجمال والأغنام والماعز، فور الانتهاء من ذبحها. وأشار عدد من الأهالى، إلى أنهم سيتبرعون بجلود الأضاحى، لصالح مرفق الإسعاف، لافتين إلى أن المحافظة استقبلت نحو 1500 من رؤوس العجول المعدة للذبح كأضاحى، خلال الأيام الماضية، وهو ما يدعو للتفاؤل من استلام جلودها والاستفادة منها لشراء سيارات إسعاف جديدة.